В корпорации «Ростех» рассказали, когда начнется поставка комплексов С-400 в Китай

Ново-Огарево, 7 декабря. Российская Федерация в ближайшее время начнет отгрузку зенитных комплексов С-400 в Китай. Об этом рассказал глава промышленной госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«В ближайшее время», — приводит ТАСС лаконичный ответ директора компании на вопрос о том, когда именно начнутся поставки.

Напомним, о том, что Россия начала производство зенитно-ракетных систем С-400 для Китая, стало известно в начале 2017 года. А о том, что Пекин и Москва заключили соглашение на поставку российских систем в Китай, официально объявили двумя годами ранее. Стоимость контракта тогда оценивалась в сумму, превышающую 3 миллиарда долларов.

С-400 — это зенитно-ракетная система, которая может поразить все существующие средства воздушного нападения. На вооружении российской армии зенитный комплекс стоит с 2007 года.