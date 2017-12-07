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Общество
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Экономика
В корпорации «Ростех» рассказали, когда начнется поставка комплексов С-400 в Китай
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    В корпорации «Ростех» рассказали, когда начнется поставка комплексов С-400 в Китай

    12:53  7 Декабря 2017  /обновлено: 12:53  07 Декабря 2017
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    В корпорации «Ростех» рассказали, когда начнется поставка комплексов С-400 в Китай

    Ново-Огарево, 7 декабря. Российская Федерация в ближайшее время начнет отгрузку зенитных комплексов С-400 в Китай. Об этом рассказал глава промышленной госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

    «В ближайшее время», — приводит ТАСС лаконичный ответ директора компании на вопрос о том, когда именно начнутся поставки. 

    Напомним, о том, что Россия начала производство зенитно-ракетных систем С-400 для Китая, стало известно в начале 2017 года. А о том, что Пекин и Москва заключили соглашение на поставку российских систем в Китай, официально объявили двумя годами ранее. Стоимость контракта тогда оценивалась в сумму, превышающую 3 миллиарда долларов.

    С-400 — это зенитно-ракетная система, которая может поразить все существующие средства воздушного нападения. На вооружении российской армии зенитный комплекс стоит с 2007 года. 

    Автор: Федор Веснин
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    #китай #с-400 #ростех #поставки
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