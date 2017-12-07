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Общество
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Украина
Киевский политолог рассказал, как «разделить Украину на 50 кусков»
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    Киевский политолог рассказал, как «разделить Украину на 50 кусков»

    13:41  7 Декабря 2017  /обновлено: 13:42  07 Декабря 2017
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    Киевский политолог рассказал, как «разделить Украину на 50 кусков»

    Киев, 7 декабря. Украинское руководство «репрессирует неугодных по тем уголовным статьям, которые нарушило», захватив государственные должности после Майдана. Об этом в четверг заявил политолог Александр Семченко. 

    По его словам, неугодным киевские власти «шьют» в основном статьи 109 и 110 Уголовного кодекса Украины («Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти» и «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины»). 

    Киевский политолог рассказал, как «разделить Украину на 50 кусков»

    Однако, подчеркнул эксперт, в украинской конституции четко прописано, что вопросы территории и конституционного строя решаются путем референдума, то есть это право граждан стран. По его словам, даже провести референдум о том, чтобы «разделить Украину на 50 кусков», можно.

    «По закону о референдуме можно агитировать или за присоединение к Украине какого-нибудь Антананариву (столица Мадагаскара — Прим.ред.) или же за разделение Украины на 50 кусков», — считает политолог.

    Семченко также отметил, что выдвигают обвинения сегодня на Украине «откровенные нарушители конституции». 

    Киевский политолог рассказал, как «разделить Украину на 50 кусков»

    Напомним, зимой 2014 года участники Майдана начали процесс отстранения от власти легально избранного четвертого президента Украины Виктора Януковича.

    В феврале националисты организовали государственный переворот. Украинские парламент и правительство в итоге были распущены. 

    Автор: Дана Балан
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    #киев #украина #майдан #конституция
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