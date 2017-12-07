Израиль пошлет в Палестину несколько батальонов после заявления Трампа о Иерусалиме

Тель-Авив, 7 декабря. Армия обороны Израиля объявила о том, что направит несколько дополнительных батальонов на западный берег реки Иордан, где расположены палестинские территории, в связи с заявлением президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля.

В израильском оборонном ведомстве считают, что в Палестине могут готовиться массовые акции протеста против признания Иерусалима столицей Израиля — палестинские арабы считают священный город своей столицей и полагают, что поддержка США может спровоцировать дальнейшее вытеснение палестинского населения из Иерусалима.

«По результатам оценки ситуации в сфере безопасности, проведенной Генштабом, было решено укрепить силы Иудеи и Самарии [израильское название западного берега реки Иордан — прим. ФАН] несколькими батальонами», — сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

Напомним, как сообщало Ura.ru, вчера президент США объявил об официальном признании Иерусалима столицей Израиля и начале подготовки переноса посольства США в Иерусалим из Тель-Авива. Этот шаг вызвал крайне резкую реакцию большинства исламских государств1 мира.

1 Организация запрещена на территории РФ.