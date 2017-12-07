Вашингтон нужно принуждать к миру: в Совфеде рассказали, как избежать войны США и КНДР

Власти Северной Кореи не стремятся к войне, но и не будут ее избегать, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на заявление северокорейского МИД.

В свою очередь в Совфеде рассказали, как можно избежать войны США и КНДР. Так, по мнению первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, «Вашингтон нужно принуждать к миру, причем делать это надо всем мировым сообществом».

«Мы не желаем войны, но вовсе не будем ее избегать. В складывающейся на Корейском полуострове взрывоопасной обстановке, при которой никто не знает, когда вспыхнет война, из-за воинственных заявлений из глоток военных фанатиков США, сама по себе война — уже установившаяся реальность, вопрос только времени», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве Северной Кореи.

Стоит отметить, что заявление МИД КНДР прозвучало после начала беспрецедентные военно-воздушные учения Vigilant ACE, которые проводятся США и Южной Кореей. В маневрах задействованы американские стратегические бомбардировщики-ракетоносцы B-1B Lancer и около 230 других самолетов.

«У меня складывается впечатление, что США в своих внутриамериканских разборках зашли настолько далеко, что втянули в свои проблемы все мировое сообщество. Они пытаются отвлечь внимание своих граждан на внешние проблемы и вызовы, которые сами же и создают. Тут вам и заявление Трампа по Иерусалиму, и заявления о том, что американцы готовятся к войне с КНДР. Но нужно понимать, что корейцы руки вверх не поднимут. Защищая свою родину, они будут стоять до конца», — говорит Джабаров.

При этом сенатор не уверен, что сухопутное вторжение американской армии на территорию Севера закончится победой США, так как «морально-волевой дух солдат КНДР очень высок».

«А если речь идет о ракетном нападении, то, к сожалению, а может быть, и к счастью, Пхеньян сможет достойно ответить. И если раньше американцы были уверены, что им ничего не угрожает, то уже сегодня Пхеньян имеет межконтинентальные ракеты, которые гарантированно долетят до территории США. А это уже огромные жертвы среди мирного населения. Так что игра с огнем идет очень серьезная», — продолжает член Совета Федерации.

Собеседник ФАН утверждает, что при всей воинственности, лидер КНДР Ким Чен Ын не самоубийца и явно готов сесть за стол переговоров, однако ему необходимы гарантии безопасности.

«На мой взгляд, чтобы исправить ситуацию, нужно созвать срочный Совет безопасности ООН и начать переговоры в формате Север и Юг при участии посредников-гарантов: России, Китая и США. Вашингтон нужно принуждать к миру, причем делать это надо всем мировым сообществом. Американцы заигрались», — заключил сенатор.

Напомним, Соединенные Штаты и Северная Корея формально находятся в состоянии войны. Дело в том, что после Корейской войны 1950-1953 годов было подписано только соглашение о перемирии, которое Пхеньян уже давно объявил «недействительным».