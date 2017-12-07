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Эксперт объяснил стремительный рост интереса к биткоину
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    Эксперт объяснил стремительный рост интереса к биткоину

    12:33  7 Декабря 2017  /обновлено: 12:33  07 Декабря 2017
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    Эксперт объяснил стремительный рост интереса к биткоину

    Москва, 7 декабря. Биткоин продолжает бить рекорды — в четверг, 7 декабря, криптовалюта пробила отметку в 14 тысяч долларов. Российский специалист отметил, что не ожидал столь большого интереса к популярной сегодня криптовалюте.

    По словам главы Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрия Припачкина, он не ожидал, что будет зафиксирован такой «стремительный рост интереса к этой истории». 

    Однако он считает, что необходимо наблюдать, «что будет дальше».

    «Я не ожидаю, что будет какой-то обвал, он может скорректироваться на пару тысяч вниз, а потом продолжит рост. Народ реально видит в этом валюту будущего и скупает ее впрок», — передает слова эксперта агентство Nation news.

    Эксперт объяснил стремительный рост интереса к биткоину

    Напомним, ранее стало известно, что биткоин 7 декабря 2017 года побил очередной рекорд, преодолев отметку в 14 тысяч долларов.

    Автор: Дана Балан
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    #экономика #криптовалюта #биткоин #блокчейн
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