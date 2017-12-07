Эксперт объяснил стремительный рост интереса к биткоину

Москва, 7 декабря. Биткоин продолжает бить рекорды — в четверг, 7 декабря, криптовалюта пробила отметку в 14 тысяч долларов. Российский специалист отметил, что не ожидал столь большого интереса к популярной сегодня криптовалюте.

По словам главы Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрия Припачкина, он не ожидал, что будет зафиксирован такой «стремительный рост интереса к этой истории».

Однако он считает, что необходимо наблюдать, «что будет дальше».

«Я не ожидаю, что будет какой-то обвал, он может скорректироваться на пару тысяч вниз, а потом продолжит рост. Народ реально видит в этом валюту будущего и скупает ее впрок», — передает слова эксперта агентство Nation news.

Напомним, ранее стало известно, что биткоин 7 декабря 2017 года побил очередной рекорд, преодолев отметку в 14 тысяч долларов.