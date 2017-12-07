Стало известно, что делала российская «скорая» в Стокгольме

Стокгольм, 7 декабря. Российская машина скорой помощи, замеченная на улицах Стокгольма, принадлежит «Петербургской неотложке». В столице Швеции петербургские врачи оказались, чтобы вывезти из Швеции гражданина России. Об этом главный врач «Петербургской неотложки» рассказал РИА Новости.

Он отметил, что за россиянином, получившим в Швеции травму, прибыла одиннадцатая бригада платной скорой помощи. Когда «неотложка» ехала по улице Стокгольма, ее остановили прохожие, обратившие внимание врачей на местного жителя, которому стало плохо на улице. Российские врачи незамедлительно оказали мужчине первую помощь, а потом передали жителя Стокгольма шведским медицинским работника.

This is so strange.

An ambulance with Russian signs appeared to help a man in Stockholm yesterday. Despite investigations, it is still unclear why the foreign ambulance came to the scene. pic.twitter.com/xipkfnjvCE — Annika Dahlberg (@LoveMyLotus) December 6, 2017

Напомним, фотография машины реанимации с петербургскими номерами ранее появилась в Сети. Пользователи мучились догадками, пытаясь разгадать, что же делали российские врачи на служебном транспорте в Стокгольме.