«Боюсь за свою жизнь»: украинская спортсменка рассказала о шантаже СБУ в письме из психбольницы

Киев, 7 декабря. Трехкратная чемпионка Украины по тхэквондо Дарья Мастикашева, обвиняемая на Украине в государственной измене, в письмах сообщила родственникам об условиях содержания в психиатрической больнице, куда ее отправили киевские власти.

По словам Мастикашевой, сотрудники Днепропетровской клинической психиатрической больницы закрытого типа заставляют ее пить психотропные препараты и угрожают оставить спортсменку в клинике на всю жизнь, если она не начнет сотрудничать с СБУ, сообщает RT.

«Первые пять дней мне в чай и компот подсыпали галлюциногенные и снотворные препараты, после которых начиналась рвота», — пишет Мастикашева.

Она отмечает, что, помимо этого, в палате, куда ее пометили, очень холодно, а еда в медучреждении такого качества, что ее «не стали бы есть и собаки». От постоянного недоедания и холода Мастикашева, как она сообщает в письме, сильно заболела, но вместо лекарства и кипятка, которые она попросила, ей принесли чуть теплую воду, в которую был подмешан «какой-то галлюциноген».

«Теперь я просто боюсь за свою жизнь. У меня уже начался сильный бронхит, и я не знаю, что делать», — сообщает родственникам Мастикашева.

Она также рассказала, что слышала разговор санитарок, которые жаловались, что Мастикашева практически ничего не ест и из-за этого им трудно подмешивать ей некий порошок.

Кроме того, Дарья сообщила о шантаже со стороны представителей СБУ. По словам спортсменки, ее заставляют признаться в работе на ФСБ, а выпустить из клиники обещают только в том случае, если она будет выступать в СМИ с обвинениями российского президента и заявлениями о «российской агрессии» в ДНР, ЛНР и Крыму. На вопрос Мастикашевой о последствиях в случае ее отказа «врач» заявил, что тогда женщина «сгниет в психушке», и ее никто не сможет спасти.

Напомним, трехкратная чемпионка Украины по тхэквондо и гражданская жена экс-охранника Березовского Дарья Мастикашева была задержана в августе 2017 года. СБУ обвиняют ее в государственной измене, работе на российские спецслужбы и незаконном обращении с оружием. Последнее время Мастикашева жила в России, где возглавляла движение, пропагандирующее спорт и здоровый образ жизни, «Золотая лига». На Украину она приезжала только для того, чтобы навестить мать.