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Общество
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Украина
«Боюсь за свою жизнь»: украинская спортсменка рассказала о шантаже СБУ в письме из психбольницы
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    «Боюсь за свою жизнь»: украинская спортсменка рассказала о шантаже СБУ в письме из психбольницы

    12:42  7 Декабря 2017  /обновлено: 12:43  07 Декабря 2017
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    «Боюсь за свою жизнь»: Мастикашева рассказала об условиях содержания в психбольнице

    Киев, 7 декабря. Трехкратная чемпионка Украины по тхэквондо Дарья Мастикашева, обвиняемая на Украине в государственной измене, в письмах сообщила родственникам об условиях содержания в психиатрической больнице, куда ее отправили киевские власти.

    По словам Мастикашевой, сотрудники Днепропетровской клинической психиатрической больницы закрытого типа заставляют ее пить психотропные препараты и угрожают оставить спортсменку в клинике на всю жизнь, если она не начнет сотрудничать с СБУ, сообщает RT.

    «Первые пять дней мне в чай и компот подсыпали галлюциногенные и снотворные препараты, после которых начиналась рвота», — пишет Мастикашева.

    Она отмечает, что, помимо этого, в палате, куда ее пометили, очень холодно, а еда в медучреждении такого качества, что ее «не стали бы есть и собаки». От постоянного недоедания и холода Мастикашева, как она сообщает в письме, сильно заболела, но вместо лекарства и кипятка, которые она попросила, ей принесли чуть теплую воду, в которую был подмешан «какой-то галлюциноген».

    «Боюсь за свою жизнь»: Мастикашева рассказала об условиях содержания в психбольнице

    «Теперь я просто боюсь за свою жизнь. У меня уже начался сильный бронхит, и я не знаю, что делать», — сообщает родственникам Мастикашева.

    Она также рассказала, что слышала разговор санитарок, которые жаловались, что Мастикашева практически ничего не ест и из-за этого им трудно подмешивать ей некий порошок.

    Кроме того, Дарья сообщила о шантаже со стороны представителей СБУ. По словам спортсменки, ее заставляют признаться в работе на ФСБ, а выпустить из клиники обещают только в том случае, если она будет выступать в СМИ с обвинениями российского президента и заявлениями о «российской агрессии» в ДНР, ЛНР и Крыму. На вопрос Мастикашевой о последствиях в случае ее отказа «врач» заявил, что тогда женщина «сгниет в психушке», и ее никто не сможет спасти.

    Напомним, трехкратная чемпионка Украины по тхэквондо и гражданская жена экс-охранника Березовского Дарья Мастикашева была задержана в августе 2017 года. СБУ обвиняют ее в государственной измене, работе на российские спецслужбы и незаконном обращении с оружием. Последнее время Мастикашева жила в России, где возглавляла движение, пропагандирующее спорт и здоровый образ жизни, «Золотая лига». На Украину она приезжала только для того, чтобы навестить мать.

    Автор: Алексей Громов
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    #сбу #госизмена #мастикашева
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