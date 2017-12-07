Онищенко объяснил смысл заявления Путина об участии в выборах-2018

Действующий президент России Владимир Путин заявил, что принял решение участвовать в президентских выборах-2018, которые состоятся 18 марта будущего года. По мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы Геннадия Онищенко по образованию и науке, это решение президента определит судьбу России на ближайший политический цикл.

«В своем понимании и оценке современного состояния политической системы нашей страны я, безусловно, не допускал мысли о каком-то другом кандидате в президенты России, — отметил Геннадий Онищенко в комментарии Федеральному агентству новостей. — Для меня был только вопрос, когда состоится это выдвижение и почему именно в это время. Поэтому вчерашнее заявление Владимира Путина было не случайным, оно было тщательно и всесторонне подготовлено и заранее спрогнозировано».

По словам Геннадия Онищенко, Россию ждет очень важный и интересный предвыборный период, за которым последует не менее важный новый политический цикл.

«Сейчас для нас начался очень сложный, содержащий много вызовов и рисков путь нормального цивилизованного избирательного цикла, который, я уверен, в марте будущего года завершится так, как надо сегодня стране, — отметил Геннадий Онищенко. — К этому, безусловно, надо готовиться. К этому надо готовиться потому, что президент придет с программой, адекватной нынешнему состоянию дел в нашей стране. Конечно, будут структурные и персональные изменения в правительстве — это неизбежный и объяснимый процесс, потому что новые вызовы диктуют новые задачи. А эти задачи должны решать люди, которые способны это делать».

По словам собеседника ФАН, заявление Путина о готовности участвовать в президентских выборах-2018 — это важный рубеж.

«Вчера мы прошли прогнозируемый, но очень нужный рубеж, и сегодня надо выстаивать всю систему под 18 марта 2018 года. Это планирование следующей пятилетки во всех отраслях — в законодательной, исполнительный, общественной. Предстоит трудный, но очень интересный цикл, так что я всех поздравляю с его началом», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

На предстоящих в марте будущего года выборах почти 70% молодежи готовы проголосовать за действующего президента Владимира Путина, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования, проведенного Центром социологии студенчества.

Накануне президент РФ Владимир Путин во время встречи с работниками Горьковского автомобильного завода (ГАЗ) в Нижнем Новгороде заявил о намерении баллотироваться в президенты на выборах-2018. Избирательная кампания должна стартовать в декабре. Президент России избирается всеобщим прямым тайным голосованием сроком на шесть лет.