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Политика
Лидер ХАМАС призвал палестинцев выйти на «день гнева»
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    Лидер ХАМАС призвал палестинцев выйти на «день гнева»

    12:21  7 Декабря 2017  /обновлено: 12:21  07 Декабря 2017
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    Лидер ХАМАС призвал палестинцев выйти на «день гнева»

    Каир, 7 декабря. Глава политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания призвал к началу новой интифады (палестинского восстания). Об этом сообщил в четверг телеканал Al Jazeera. 

    Лидер движения ХАМАС призвал «свободных людей Палестины» выйти в пятницу, 8 декабря, на «день гнева».

    «Мы призываем всех свободных людей Палестины выйти в пятницу на «день гнева» и объявить этот день началом новой интифады», — заявил он, добавив, что в настоящее время «отдано распоряжение всем структурным подразделениям ХАМАС быть готовыми к ответу на любые угрозы». 

    Он подчеркнул, что решение американского главы Дональда Трампа об официальном признании Иерусалима и переносе туда посольства США «положило конец мирным соглашениям Осло и похоронило мирное урегулирование на Ближнем Востоке». 

    Лидер ХАМАС призвал палестинцев выйти на «день гнева» 

    Напомним, ранее 45-й глава Белого дома заявил о признании Иерусалима столицей Израиля. 

    Автор: Дана Балан
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    #трамп #израиль #палестина #иерусалим #хамас #хания
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