Лидер ХАМАС призвал палестинцев выйти на «день гнева» 

Каир, 7 декабря. Глава политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания призвал к началу новой интифады (палестинского восстания). Об этом сообщил в четверг телеканал Al Jazeera.

Лидер движения ХАМАС призвал «свободных людей Палестины» выйти в пятницу, 8 декабря, на «день гнева».

«Мы призываем всех свободных людей Палестины выйти в пятницу на «день гнева» и объявить этот день началом новой интифады», — заявил он, добавив, что в настоящее время «отдано распоряжение всем структурным подразделениям ХАМАС быть готовыми к ответу на любые угрозы».

BREAKING: Hamas leader Ismail Haniya says US decision on Jerusalem is a "war declaration against Palestinians". More details soon on https://t.co/hGzrK2N8WC pic.twitter.com/VJhYGzNcxS — Al Jazeera News (@AJENews) December 7, 2017

Он подчеркнул, что решение американского главы Дональда Трампа об официальном признании Иерусалима и переносе туда посольства США «положило конец мирным соглашениям Осло и похоронило мирное урегулирование на Ближнем Востоке».

Напомним, ранее 45-й глава Белого дома заявил о признании Иерусалима столицей Израиля.