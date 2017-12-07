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Общество
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Китай поддержал решение Путина баллотироваться в президенты
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    Китай поддержал решение Путина баллотироваться в президенты

    16:00  7 Декабря 2017
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    Китай поддержал решение Путина баллотироваться в президенты

    Пекин, 7 декабря. В министерстве иностранных дел Китая прокомментировали решение президента Российской Федерации Владимира Путина баллотироваться на пост главы государства в 2018 году. По словам официального представителя китайского внешнеполитического ведомства Гэна Шуана, правительство КНР уважает личное решение президента российского лидера и высоко ценит его роль в развитии отношений между двумя странами.

    «Президентские выборы являются предметом внутренней политики России, однако мы уважаем личное решение президента Путина принять в них участие», — отметил дипломат.

    Он напомнил, что власти Китая твердо поддерживают российский курс на развитие и поддержание стабильности. По его словам, в настоящее время партнерство КНР и РФ вышло на беспрецедентный исторический уровень, что связано с ролью Путина и Си Цзиньпина.

    Напомним, ранее Владимир Путин на встрече с сотрудниками предприятия ГАЗ в Нижнем Новгороде заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру для участия в президентских выборах в марте 2018 года.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #путин #китай
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