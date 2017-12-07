Эксперты рассказали, при каких условиях США лишат Украину поддержки

Соединенные Штаты должны существенно урезать помощь Украине, включая поддержку обеспечения безопасности, в случае если Верховная рада проголосует за увольнение руководителя антикоррупционного комитета (НАК) Украины и главы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), заявил экс-советник заместителя главы Пентагона Майкл Карпентер. Об этом он написал на своей официальной странице в Twitter. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«В случае, если Рада проголосует за отставку главы Антикоррупционного комитета и главу НАБУ, я буду рекомендовать сокращение любой помощи США Украине, включая помощи на оборону. Это настоящий позор», — написал Карпентер.

If the Rada votes to dismiss the head of the Anticorruption Committee and the head of the NABU, I will recommend cutting all US government assistance to #Ukraine, including security assistance. This is a disgrace. — Michael Carpenter (@mikercarpenter) December 6, 2017

Наказать долларом

Кандидат исторических наук, президент Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин в комментарии ФАН отметил, что, видимо, на Украине борьба с коррупцией признана антигосударственной деятельностью. Сам народный депутат Егор Соболев в свою очередь говорит, что его снятие — это успех.

«Ну что ж, видимо так и есть. Бывший россиянин, как и другой политик — бывший грузин, также приобрел статус опасного для власти человека. Значит, пришло время его снимать. Очень показательно, что США стремятся наказать правительство Порошенко долларом. Ведь деньги выделяются, а куда они уходят? С коррупцией, вроде как, и борются. Соболев говорит даже о 400 законопроектах, не ставших законами, благодаря его деятельности. Но в целом по стране ситуация не улучшилась. Видимо, НАБУ работало только на опережение, но со старыми болезнями. Собственно, с коррупцией, на которое выделялось финансирование, борьба не велась. Здесь нужен еще один орган, но создавать его явно никто не будет. А вот про американские деньги, вероятно, Украине придется забыть. Статья расходов под названием «Украинская демократия» в американском бюджете находится под значимым сокращением, и явно не последним», — добавил Антон Бредихин.

Влияние на Украину

Эксперт Института стран СНГ, политолог Иван Скориков в беседе с корреспондентом ФАН заметил, что самое интересное в этом заявлении, что о своем влиянии на политику Украины показушно заявляет не нынешний чиновник, а пусть и авторитетный, но бывший сотрудник военного ведомства. Это в очередной раз показывает степень высокомерного отношения американских элит к нынешней украинской власти.

«Вашингтон прозревает, что все надежды на установление адекватного демократического режима в Киеве провалились из-за природы олигархической украинской власти и профнепригодности кадров. Но, как говорится, за неимением иных приходится работать с полными неадекватами, поскольку они худо-бедно, но все-таки выполняют главную миссию — государственную программу по оголтелой русофобии и антироссийской пропаганде. Однако, в Киеве, осознав собственную управленческую никчемность, придумали латать дыры в бюджете за счет торговли этой самой русофобией, постоянно жалуясь кураторам на угрозы со стороны России, чтобы выклянчить очередные подачки и кредиты. При этом слухи о постоянных коррупционных скандалах, и протестах, включая Михомайдан, одной из целей которого якобы является создание независимого антикоррупционного суда, слышны за океаном», — пояснил Иван Скориков.

По словам эксперта, создание такого суда и деятельность НАБУ являются прямыми директивами Запада Киеву, и в случае принятия Радой изменений по отставке главы Бюро без аудита, вся антикоррупционная программа понесет колоссальные имиджевые потери. Именно поэтому Майкл Карпентер, представители МВФ и ЕС угрожают Раде в столь резких тонах.

«Порошенко заигрался в централизацию власти, и это раздражает хозяев. Именно поэтому они негласно поощряют протесты Саакашвили, заблаговременно до выборов 2019 года, пестуя разные собственные политические проекты. Тем более, что так называемая «антикоррупционная» повестка сейчас в тренде украинской внутриполитической борьбы за «ярлык на княжение», — резюмировал Иван Скориков.

Краеугольная основа

Политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик рассказал ФАН, что украинская власть как стояла на почве тотального воровства и взяточничества, так и стоит. Такова ее краеугольная основа.

«Для того, собственно, украинские буржуазные националисты, ныне задающие тон в Киеве, и идут во власть. Не за трудящихся же им болеть? Нет, только за свои карманы и кошельки, за свои банковские счета и имущество. Другое дело, что общественное мнение и СМИ в США очень чувствительно к нецелевому расходованию средств американских налогоплательщиков. Поэтому и реагируют соответственно, требуя от своих украинских подопечных прозрачности, отчетности и аудита их деятельности. Все правильно: хозяева должны знать, на что их слуги тратят выделенные деньги», — добавил Владимир Соловейчик.

Эксперт подчеркнул, что США могут лишить Украину поддержки, если воровство в украинской власти сохранит нынешние вопиющие масштабы.