«Спящие» ячейки ИГИЛ активизировались в районе Мосула

Мосул, 7 декабря. Иракские силы безопасности провели масштабную операцию по выявлению «спящих» ячеек «Исламского государства»1 в окрестностях Мосула.

Информационный портал «Аль-Масдар» сообщил, что силы безопасности Ирака получили оперативные данные об активизации скрытых ячеек террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в районе города Мосул, который является центром провинции Ниневия.

В масштабной операции были задействованы армия Ирака, департамент национальной безопасности, полиция и военная разведка. Объединенными силами были окружены районы, находящиеся под подозрением. В результате операции арестовано не менее 220 человек, которые были отправлены в Багдад для дальнейших разбирательств.

1 Организация запрещена на территории РФ.