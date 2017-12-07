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«Спящие» ячейки ИГИЛ активизировались в районе Мосула
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    «Спящие» ячейки ИГИЛ активизировались в районе Мосула

    12:38  7 Декабря 2017  /обновлено: 12:39  07 Декабря 2017
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    «Спящие» ячейки ИГИЛ активизировались в районе Мосула

    Мосул, 7 декабря. Иракские силы безопасности провели масштабную операцию по выявлению «спящих» ячеек «Исламского государства»1 в окрестностях Мосула.

    Информационный портал «Аль-Масдар» сообщил, что силы безопасности Ирака получили оперативные данные об активизации скрытых ячеек террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в районе города Мосул, который является центром провинции Ниневия.

    В масштабной операции были задействованы армия Ирака, департамент национальной безопасности, полиция и военная разведка. Объединенными силами были окружены районы, находящиеся под подозрением. В результате операции арестовано не менее 220 человек, которые были отправлены в Багдад для дальнейших разбирательств.

    «Спящие» ячейки ИГИЛ активизировались в районе Мосула

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #иг #игил #мосул #ирак
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