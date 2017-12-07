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Общество
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Россия
В Госдуме предложили создать экологический страховой фонд на деньги владельцев шахт
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    В Госдуме предложили создать экологический страховой фонд на деньги владельцев шахт

    12:00  7 Декабря 2017
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    В Госдуме предложили создать экологический страховой фонд на деньги владельцев шахт

    Москва, 7 декабря. Владельцы действующих в России шахт должны вносить деньги в специальный фонд, средства которого будут расходоваться на нейтрализацию последствий недобросовестной ресурсодобычи и улучшение экологической обстановки в стране, предложил зампред комитета по делам СНГ в Госдуме Виктор Водолацкий.

    По словам Водолацкого, в настоящее время значительные средства из бюджета тратятся на ликвидацию последствий добычи полезный ископаемых.

    «Люди приобретают лицензию на добычу угля или других полезных ископаемых, после этого, получив прибыль, банкротятся и бросают эти месторождения, — рассказал Водолацкий, отметив, что брошенные шахты становятся «экологически опасными объектами». — После этого бюджет России изыскивает деньги на то, чтобы ликвидировать эту проблему. А предприниматель, набив карманы деньгами, спокойно отдыхает на Лазурном Берегу».

    В Госдуме предложили создать экологический страховой фонд на деньги владельцев шахт

    Как сообщает «Парламентская газета», Водолацкий считает, что для работы экологического фонда предприятиям достаточно будет отчислять 0,01–0,02 процента прибыли с каждой добытой тонны полезных ископаемых.

    Автор: Валентин Меликов
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