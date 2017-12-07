В Госдуме предложили создать экологический страховой фонд на деньги владельцев шахт

Москва, 7 декабря. Владельцы действующих в России шахт должны вносить деньги в специальный фонд, средства которого будут расходоваться на нейтрализацию последствий недобросовестной ресурсодобычи и улучшение экологической обстановки в стране, предложил зампред комитета по делам СНГ в Госдуме Виктор Водолацкий.

По словам Водолацкого, в настоящее время значительные средства из бюджета тратятся на ликвидацию последствий добычи полезный ископаемых.

«Люди приобретают лицензию на добычу угля или других полезных ископаемых, после этого, получив прибыль, банкротятся и бросают эти месторождения, — рассказал Водолацкий, отметив, что брошенные шахты становятся «экологически опасными объектами». — После этого бюджет России изыскивает деньги на то, чтобы ликвидировать эту проблему. А предприниматель, набив карманы деньгами, спокойно отдыхает на Лазурном Берегу».

Как сообщает «Парламентская газета», Водолацкий считает, что для работы экологического фонда предприятиям достаточно будет отчислять 0,01–0,02 процента прибыли с каждой добытой тонны полезных ископаемых.