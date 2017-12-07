Украинцы ответили на ультиматум Порошенко об антикоррупционном суде: «Пригорать начало?»

Киев, 7 декабря. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в течение двух недель внесет в Раду законопроект о Высшем антикоррупционном суде, если до начала следующей недели этого не сделают сами парламентарии. Это обещание Порошенко опубликовал в своем Twitter.

Он напомнил, что в пятницу, 8 декабря, будет уже месяц, как он просил Раду ускорить процесса создания Высшего антикоррупционного суда. Такие паузы Порошенко объяснил «желанием создать максимально благоприятные условия» для принятия закона. Кроме того, он также указал на то, что проект закона «на стадии написания должен быть согласован между различными политическими силами».

«Мое предложение все еще в силе. Однако если до начала следующей недели я не увижу прогресса, в течение семи-десяти дней самостоятельно подготовлю и внесу соответствующий законопроект», — подчеркнул Порошенко.

Кроме того, он попросил народных депутатов снять с повестки дня старый законопроект «Об антикоррупционном суде», как это рекомендовала Венецианская комиссия и «расчистить пространство для нового проекта».

В ответ на этот «ульиматум» Порошенко украинцы с сарказомом поинтересовались у гаранта государственности, не начало ли у него «пригорать», подчеркнув, что он уже успел опозориться на весь мир. Многие подписчики потребовали от него срочно отправить в отставку генпрокурора Украины Юрия Луценко, напомнив об обещании на Майдане «посадить друзей и кумовей».

Ну да, как кума генпрокурором сделать за 4 часа - так повноваження находятся. А например уволить всех судей сразу или сделать антикор суд, как требуется - повноважень тупо нема. — Bobby Tables (@CitizenKh) December 7, 2017

Снимайте опозорившегося неуча с должности генпрокурора,он уже политический труп ... — Серж Сергей (@gorik681) December 7, 2017

«Позорище… Люди после «майдана» так на вас надеялись <…> Останетесь в истории как обычный неудачник, типа Ющенко (была возможность, но не смог)», — заметили в комментариях к записи Порошенко.

Позорище... Люди после "майдана" так на вас надеялись, а вы обычный коррумпированный торгаш. Останетесь в истории как обычный неудачник, типа Ющенко (была возможность, но не смог). — наблюдатель (@1aldenp) December 7, 2017

Напомним, 14 ноября, депутат Сергей Лещенко сообщил о провале отзыва закона об антикоррупционном суде.

«Вся риторика президента Порошенко о желании создать этот суд не стоит выеденного яйца. За отзыв, что открыло бы дорогу президентскому закону, не голосовало окружения Порошенко — Кононенко, Березенко, Князевич, Дубневич — хотя были в зале. Они либо вытащили карточки и обозначены как отсутствующие, или просто не дотянулись до кнопки», — написал он в своем Facebook.

А 30 ноября о необходимости создать в Украине независимый антикоррупционный суд напомнила посол США на Украине Мари Йованович. «Мы очень сильно надеемся, что в декабре будет принято законодательство о создании нового антикоррупционного суда. Это то, что, по моему мнению, сказал президент Порошенко, а также другие в Верховной Раде», — отметила она в интервью украинским СМИ.