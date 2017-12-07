Сирия новости 7 декабря 12.30: ВКС РФ уничтожили 15 террористов в Хаме, в Алеппо боевики ССА арестовали беглого командира ИГ

Сирия, 7 декабря. ВКС РФ уничтожили 15 террористов в Хаме, в Алеппо боевики ССА арестовали беглого командира ИГ1, в Харасте продолжаются бои за контроль над складом военной техники. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по позициям «Джебхат ан-Нусры»1 в Алеппо и Идлибе, уничтожили 15 террористов в Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостоят «Ахрар аш-Шам» и ССА в Харасте, при поддержке ВКС РФ атакуют боевиков «Ан-Нусры» в Алеппо, Идлибе и Хаме.

«Исламское государство»1: ведет бои с «Тахрир аш-Шам» в Хаме.

«Тахрир аш-Шам»: противостоит САА в Идлибе, ведет бои с ИГ на востоке Хамы.

«Ахрар аш-Шам»: ведут бои с САА в Дамаске.

Сирийская свободная армия (ССА): выступила против САА в Харасте, арестовала командира ИГ в Алеппо.

Провинция Дамаск

В населенном пункте Хараста продолжаются бои за контроль над складом военной техники. Ранее сообщалось о противостоянии между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками «Ахрар аш-Шам». Один из местных источников в провинции Дамаск сообщает на своей странице в Twitter (@rien4djri), что против правительственных сил в этом районе выступила также Сирийская свободная армия (ССА).

В Восточной Гуте свои позиции укрепляют незаконные вооруженные формирования. По данным военных источников, главари исламистских группировок перебросили несколько отрядов боевиков и необходимую технику в район Джобара.

Провинция Алеппо

Боевики Сирийской свободной армии (ССА) арестовали командира «Исламского государства», сбежавшего из Дейр-эз-Зора в Джараблус. Об этом сообщает военный источник в Telegram (@SRNN2011).

ВКС РФ и ВВС Сирии продолжают наносить точечные удары по зонам дислокации радикальных исламистов коалиции «Тахрир аш-Шам» на юге провинции Алеппо. По данным местного Telegram-канала (@SRNN2011), союзники бьют по укрепрайонам «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях поселений Рамла, Аль-Сейяла, Бурдж Сабана и Марбаа Бейуша.

Провинция Дейр-эз-Зор

Утратившие последние позиции в провинции Дейр-эз-Зор террористы «Исламского государства» перешли от реальных контратак к информационным. По данным подконтрольного ИГИЛ1 источника в Twitter (@Ce9NiWwKILrAGtM), расположения Сирийской арабской армии (САА) недалеко от поселения Ас-Салихия подверглись нападения террориста-смертника. Независимые каналы, также как и официальные СМИ не подтверждают данную информацию.

Напомним, вчера правительственные войска Сирии под прикрытием ВКС РФ освободили от ИГ оба берега реки Евфрат. По заявлению начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова, фактически это означает победу над «Исламским государством» на территории провинции. Президент России Владимир Путин отметил, что отдельные очаги сопротивления ИГИЛ в Дейр-эз-Зоре могут сохраняться, однако в целом работа по борьбе с террористами в регионе завершена.

Провинция Идлиб

ВКС РФ и сирийские ВВС наносят удары по позициям «Джебхат ан-Нусры» в провинции Идлиб. Smart News Agency сообщает, что под ударами авиации союзников оказались опорные пункты радикальных исламистов в окрестностях населенных пунктов Ат-Таманиа и Мрежеб аль-Машхад.

Также на территории региона отмечаются боестолкновения между «Тахрир аш-Шам» и Сирийской арабской армией (САА). По информации одного из местных источников в социальной сети Twitter (@PamSpenser), солдаты правительственных войск уничтожили двух снайперов подконтрольной «Ан-Нусре» коалиции.

Провинция Хама

Российская и сирийская авиация бомбит позиции радикальных исламистов на северо-востоке провинции Хама. По данным одного из источников в Twitter (@PamSpenser), ВКС РФ совместно с ВВС Сирии наносят удары по зонам дислокации «Джебхат ан-Нусры» и немногочисленных группировок «Исламского государства». В результате последнего авианалета в этой части региона была уничтожена группа из 15 террористов.

На востоке провинции отмечаются бои между «Тахрир аш-Шам» и ИГИЛ. Об этом пишет военный источников в Telegram (@SRNN2011).

Ирак

На севере иракской столицы неизвестные боевики открыли огонь по зданию продуктового магазина, передает Iraqi News. По данным информационного агентства, в результате обстрела погиб один мирный житель Багдада, еще один человек получил тяжелые ранения.

В лагере беженцев, расположенном к юго-востоку от Мосула прогремел взрыв. Информационное агентство Iraqi News пишет, что в результате инцидента пострадало шесть мирных поселенцев, один человек погиб. Отмечается, что в лагере живет более 12 тысяч беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)