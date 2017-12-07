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Общество
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Политика
Поднес фитиль к пороховой бочке: Пушков отреагировал на «перенос» Трампом столицы Израиля
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    Поднес фитиль к пороховой бочке: Пушков отреагировал на «перенос» Трампом столицы Израиля

    12:05  7 Декабря 2017
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    Поднес фитиль к пороховой бочке: Пушков отреагировал на «перенос» Трампом столицы Израиля

    Москва, 7 декабря. Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля, заявив, что американский лидер поднес новый фитиль к старой пороховой бочке.

    Такую метафору Пушков использовал, комментируя решение Трампа, в Twitter.  

    «Весь мир, кроме Израиля, в шоке от решения Трампа. Он поднес новый фитиль к старой пороховой бочке. Уверен: этот шок — далеко не последний», — написал Пушков.

    Напомним, Израиль считает Иерусалим, являющийся одним из древнейших городов мира, своей столицей. С конца 1960-х город находится под полным контролем израильского государства. В то же время принадлежность восточной части города к Израилю, как и статус столицы, не признана большей частью международного сообщества. Посольства иностранных государств в Израиле традиционно расположены в Тель-Авиве, а не в Иерусалиме.   

    Статус города на протяжении десятилетий является одной из главных тем палестино-израильского конфликта. 

    Отметим, ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что отныне США признают Иерусалим столицей Израиля и, по всей видимости, в скором времени перенесут туда свое консульство.

    Глава Палестины Махмуд Аббас, комментируя решение Трампа, заявил, что считает, что таким образом США объявили, что больше не участвуют в процессе мирного урегулирования на Ближнем Востоке. 

    Автор: Федор Веснин
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    #сша #трамп #пушков #иерусалим
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