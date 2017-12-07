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После разгрома 7:0 главный тренер «Ливерпуля» назвал «Спартак» «хорошей командой»
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    После разгрома 7:0 главный тренер «Ливерпуля» назвал «Спартак» «хорошей командой»

    11:55  7 Декабря 2017
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    После разгрома 7:0 главный тренер «Ливерпуля» назвал «Спартак» «хорошей командой»

    Ливерпуль, 7 декабря. Главный тренер футбольного клуба «Ливерпуль» после разгромной победы над московским «Спартаком» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов отметил, что у красно-белых хорошая команда. Об этом сообщает BT Sport. 

    Немецкий специалист отметил, что не мог представить такого развития событий.

    «Для каждой из команд это была игра из серии «все или ничего». У «Спартака» на самом деле хорошая команда, хотя я знаю, что теперь, возможно, вы в это не поверите», — пошутил Клопп.

    Тренер англичан также считает, что исход встречи предопределили три быстрых гола, после которых игра москвичей фактически развалилась, сообщает «Свободная пресса»

    Напомним, «Ливерпуль» разгромил команду Массимо Карреры со счетом 7:0.

    Автор: Дана Балан
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    #футбол #лига чемпинов #спартак #ливерпуль #клопп
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