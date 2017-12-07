После разгрома 7:0 главный тренер «Ливерпуля» назвал «Спартак» «хорошей командой»

Ливерпуль, 7 декабря. Главный тренер футбольного клуба «Ливерпуль» после разгромной победы над московским «Спартаком» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов отметил, что у красно-белых хорошая команда. Об этом сообщает BT Sport.

Немецкий специалист отметил, что не мог представить такого развития событий.

«Для каждой из команд это была игра из серии «все или ничего». У «Спартака» на самом деле хорошая команда, хотя я знаю, что теперь, возможно, вы в это не поверите», — пошутил Клопп.

Тренер англичан также считает, что исход встречи предопределили три быстрых гола, после которых игра москвичей фактически развалилась, сообщает «Свободная пресса».

The Red Arrows in full flight again! ????



Our take on tonight's emphatic 7-0 win over Spartak Moscow: https://t.co/OaDt4xb9Mu pic.twitter.com/DX2A813dvl — Liverpool FC (@LFC) December 6, 2017

Напомним, «Ливерпуль» разгромил команду Массимо Карреры со счетом 7:0.