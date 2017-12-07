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Спорт
Дума призовет отказаться от голословных обвинений в адрес российских спортсменов
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    Дума призовет отказаться от голословных обвинений в адрес российских спортсменов

    11:47  7 Декабря 2017  /обновлено: 12:47  07 Декабря 2017
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    Дума призовет отказаться от голословных обвинений в адрес российских спортсменов

    Москва, 7 декабря. Госдума РФ собирается призвать международное сообщество не выдвигать голословные обвинения в адрес российских атлетов. Депутаты готовят проект постановления о недопустимости вмешательства политики в олимпийское и паралимпийское движения.

    Такой документ Госдума готовит в связи с решением Международного олимпийского комитета отказать российской сборной в участии в зимних Олимпийских играх в 2018 году, сообщил ТАСС член профильного думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

    «В нем (в документе – прим. ФАН), в частности, содержатся призыв к мировому сообществу отказаться от практики голословных обвинений в адрес российских спортсменов и заявление о недопустимости вмешательства политики в олимпийское и паралимпийское движения», — сообщил он.

    Свищев также отметил, что проект будет рассмотрен Госдумой РФ на пленарном заседании в пятницу.

    Напомним, 5 декабря МОК принял решение не допустить российскую сборную к участию в Олимпиаде в Пхенчхане, отметив, что отдельные спортсмены смогут выступить под нейтральным флагом. В ответ на это провести альтернативную Олимпиаду на Урале, сообщало URA.RU, предложили региональные власти.

    Автор: Алексей Громов
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    #мок #госдума рф #олимпиада-2018
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