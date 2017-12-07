Дума призовет отказаться от голословных обвинений в адрес российских спортсменов

Москва, 7 декабря. Госдума РФ собирается призвать международное сообщество не выдвигать голословные обвинения в адрес российских атлетов. Депутаты готовят проект постановления о недопустимости вмешательства политики в олимпийское и паралимпийское движения.

Такой документ Госдума готовит в связи с решением Международного олимпийского комитета отказать российской сборной в участии в зимних Олимпийских играх в 2018 году, сообщил ТАСС член профильного думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

«В нем (в документе – прим. ФАН), в частности, содержатся призыв к мировому сообществу отказаться от практики голословных обвинений в адрес российских спортсменов и заявление о недопустимости вмешательства политики в олимпийское и паралимпийское движения», — сообщил он.

Свищев также отметил, что проект будет рассмотрен Госдумой РФ на пленарном заседании в пятницу.

Напомним, 5 декабря МОК принял решение не допустить российскую сборную к участию в Олимпиаде в Пхенчхане, отметив, что отдельные спортсмены смогут выступить под нейтральным флагом. В ответ на это провести альтернативную Олимпиаду на Урале, сообщало URA.RU, предложили региональные власти.