Политику Путина поддержит большинство россиян, считает глава Адыгеи

Майкоп, 7 декабря. Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов приветствовал решение главы государства РФ Владимира Путина принять участие в выборах президента. Чиновник выразил уверенность в том, что политику руководства страны во главе с Путиным поддерживает подавляющее большинство россиян.

Накануне действующий президент РФ Владимир Путин объявил о своем решении баллотироваться на мартовских выборах в 2018 году. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов заявил, что страна нуждается в таком президенте, как Путин.

«Приветствую это решение. Оно ожидаемо для всех, кто хочет видеть Россию процветающей страной. Владимир Владимирович Путин — это именно тот президент, который нам нужен», — отметил руководитель региона.

Кумпилов подчеркнул, что на мировой арене российский лидер добивается успеха в достижении поставленных целей, отстаивает национальные интересы. Изменения очевидны как во внешней политике РФ, так и в реализации масштабных экономических проектов, отмечен подъем в социальной сфере.

«Я уверен, что политика руководства страны во главе с Владимиром Владимировичем получит поддержку подавляющего большинства россиян, а все созидательные начинания будут продолжены», — отметил адыгейский чиновник.

Кумпилов добавил, что при поддержке федеральных властей и лично Путина в регионе реализуется много важных проектов, растет благосостояние жителей, повышается уровень жизни, видна перспектива будущих качественных преобразований.