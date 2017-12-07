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Политику Путина поддержит большинство россиян, считает глава Адыгеи
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    Политику Путина поддержит большинство россиян, считает глава Адыгеи

    18:00  7 Декабря 2017
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    Политику Путина поддержит большинство россиян, считает глава Адыгеи

    Майкоп, 7 декабря. Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов приветствовал решение главы государства РФ Владимира Путина принять участие в выборах президента. Чиновник выразил уверенность в том, что политику руководства страны во главе с Путиным поддерживает подавляющее большинство россиян.

    Накануне действующий президент РФ Владимир Путин объявил о своем решении баллотироваться на мартовских выборах в 2018 году. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов заявил, что страна нуждается в таком президенте, как Путин.

    «Приветствую это решение. Оно ожидаемо для всех, кто хочет видеть Россию процветающей страной. Владимир Владимирович Путин — это именно тот президент, который нам нужен», — отметил руководитель региона.

    Кумпилов подчеркнул, что на мировой арене российский лидер добивается успеха в достижении поставленных целей, отстаивает национальные интересы. Изменения очевидны как во внешней политике РФ, так и в реализации масштабных экономических проектов, отмечен подъем в социальной сфере.

    «Я уверен, что политика руководства страны во главе с Владимиром Владимировичем получит поддержку подавляющего большинства россиян, а все созидательные начинания будут продолжены», — отметил адыгейский чиновник. 

    Кумпилов добавил, что при поддержке федеральных властей и лично Путина в регионе реализуется много важных проектов, растет благосостояние жителей, повышается уровень жизни, видна перспектива будущих качественных преобразований.

    Политику Путина поддержит большинство россиян, считает глава Адыгеи

    Автор: Ирина Селезнева
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    #путин #выборы-2018
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