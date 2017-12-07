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Ирак: в лагере курдских беженцев произошел взрыв, есть жертвы
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    Ирак: в лагере курдских беженцев произошел взрыв, есть жертвы

    11:48  7 Декабря 2017
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    Ирак: в лагере курдских беженцев произошел взрыв, есть жертвы

    Эрбиль, 7 декабря. В лагере курдских беженцев произошел теракт, три человека погибли.

    Курдские источники сообщают, что террористический акт произошел в среду вечером в лагере беженцев Махмур к юго-западу от Эрбиля. Мэр населенного пункта Махмур Ризгар Мустафа сообщил, что в результате взрыва часть лагеря была повреждена. Погибли три человека, еще не менее семи курдов получили ранения.

    По предварительной информации в лагере взорвался заминированный автомобиль, однако глава города не подтвердил эти данные. Отмечается, что целью теракта мог быть пункт «Рабочей партии Курдистана», которая много лет борется за права курдов в Турции и признана Анкарой террористической организацией.

    Лагерь Махмур населен курдами, которые в 90-х годах бежали из Турции, в нем проживает свыше 12 тысяч беженцев.

    Ирак: в лагере курдских беженцев произошел взрыв, есть жертвы

    Автор: Алексей Громов
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