Легковушка протаранила микроавтобус в Кемеровской области, 14 пострадавших

Кемерово, 7 декабря. Серьезное ДТП произошло в Кемеровской области: при столкновении микроавтобуса «Луидор» и легкового автомобиля Hyundai пострадали 16 человек.

Пресс-служба ГУ МВД России по региону сообщает, что на 21 км автодороги Кемерово – Елыкаево – Старочервово водитель Hyundai выехал на встречную полосу, после чего допустил столкновение с микроавтобусом, принадлежавшим дому-интернату для инвалидов и престарелых. От сильного удара травмы получили оба водителя и 14 пассажиров микроавтобуса. Все они были доставлены в больницу.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства аварии, проводится проверка, передает АиФ.

Напомним, ранее сообщалось, что мотоциклист разбился во время съемки видеозаписи в Приморском крае.