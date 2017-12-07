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Легковушка протаранила микроавтобус в Кемеровской области, 14 пострадавших
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    Легковушка протаранила микроавтобус в Кемеровской области, 14 пострадавших

    11:55  7 Декабря 2017
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    Легковушка протаранила микроавтобус в Кемеровской области, 14 пострадавших

    Кемерово, 7 декабря. Серьезное ДТП произошло в Кемеровской области: при столкновении микроавтобуса «Луидор» и легкового автомобиля Hyundai пострадали 16 человек.

    Пресс-служба ГУ МВД России по региону сообщает, что на 21 км автодороги Кемерово – Елыкаево – Старочервово водитель Hyundai выехал на встречную полосу, после чего допустил столкновение с микроавтобусом, принадлежавшим дому-интернату для инвалидов и престарелых. От сильного удара травмы получили оба водителя и 14 пассажиров микроавтобуса. Все они были доставлены в больницу.

    В настоящее время устанавливаются все обстоятельства аварии, проводится проверка, передает АиФ.

    Напомним, ранее сообщалось, что мотоциклист разбился во время съемки видеозаписи в Приморском крае.

     

     

    Автор: Тимур Румянцев
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    #дтп #кемеровская область
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