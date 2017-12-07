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Новости Сирии
Латакия: NDF готовит новые подразделения в горных районах провинции
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    Латакия: NDF готовит новые подразделения в горных районах провинции

    11:35  7 Декабря 2017
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    Латакия: NDF готовит новые подразделения в горных районах провинции

    Латакия, 7 декабря. Командование Сирийской арабской армии намерено зачистить Латакию от остатков исламистов в ближайшие месяцы.

    Сирийские военные источники сообщают об интенсивных тренировках новых подразделений «Национальных сил обороны» (NDF) в горных районах Латакии. После курса подготовки ополченцам предстоит зачистить провинцию от последних группировок джихадистов.

    Боевики пользуются гористым рельефом местности, который позволяет им долгое время скрываться от правительственных сил и их союзников. Командование САА отмечает, что в ближайшее время начнется масштабная операция против исламистов. Конечной целью наступления станет населенный пункт Джиср Аль-Шугур, который сейчас является основной базой террористической группировки «Исламское движениеТуркестана» (запрещена в России) в данном регионе.

    Латакия: NDF готовит новые подразделения в горных районах провинции

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #латакия #ndf #джиср аль-шугур
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