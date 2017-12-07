Латакия: NDF готовит новые подразделения в горных районах провинции

Латакия, 7 декабря. Командование Сирийской арабской армии намерено зачистить Латакию от остатков исламистов в ближайшие месяцы.

Сирийские военные источники сообщают об интенсивных тренировках новых подразделений «Национальных сил обороны» (NDF) в горных районах Латакии. После курса подготовки ополченцам предстоит зачистить провинцию от последних группировок джихадистов.

Боевики пользуются гористым рельефом местности, который позволяет им долгое время скрываться от правительственных сил и их союзников. Командование САА отмечает, что в ближайшее время начнется масштабная операция против исламистов. Конечной целью наступления станет населенный пункт Джиср Аль-Шугур, который сейчас является основной базой террористической группировки «Исламское движениеТуркестана» (запрещена в России) в данном регионе.