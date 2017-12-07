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Новости Сирии
«Джебхат ан-Нусра» отступила к высоте Таль Мактул в районе Голанских высот
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    «Джебхат ан-Нусра» отступила к высоте Таль Мактул в районе Голанских высот

    11:26  7 Декабря 2017
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    «Джебхат ан-Нусра» отступила к высоте Таль Мактул в районе Голанских высот

    Дамаск, 7 декабря. Правительственные войска Сирии штурмуют позиции «Джебхат ан-Нусры» на северном склоне Таль Мактул в районе Мугар Аль-Мир.

    Арабское информационное агентство «Аль-Масдар» сообщает со ссылкой на источник, находящийся в районе Голанских высот, что сирийская армия продолжает широкомасштабное наступление на позиции террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России) недалеко от населенного пункта Мугар Аль-Мир. В данный момент исламисты закрепились на высоте Таль Мактул, армейцы штурмуют северный склон стратегической возвышенности.

    Отмечается, что после зачистки данной высоты правительственные войска смогут установить огневой контроль над городом, что заставит «Ан-Нусру» продолжить отступление в направлении окруженного района Бейт Джинн.

    «Джебхат ан-Нусра» отступила к высоте Таль Мактул в районе Голанских высот

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #дамаск #саа #джебхат ан-нусра #бейт джинн
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