Эксперты назвали три вещи, которыми нельзя делиться в соцсетях

Москва, 7 декабря. Ученые Эдинбургского университета рассказали, о чем не стоит рассказывать в социальных сетях. В список «запрещенных» тем попали информация об отдыхе, доходах и медицинские сведения.

По словам ученых, информация о поездке в отпуск может вызвать не только к пассивной зависти, но и к ограблению, а фотографии из больницы могут стать поводом для невыгодных для карьеры слухов, пишет интернет-издание Planet Today.

Также психологи советуют не публиковать в Сети информацию о доходах, связях и детях. В Интернете, напоминают специалисты, все эти сведения могут стать доступны кому угодно. Ими могут воспользоваться злоумышленники и манипуляторы.

Кроме того, в статье ученые советуют не торопиться с публикациями о таких событиях из жизни друзей, как помолвка, а прежде подумать, хотят ли они рассказывать об этом неограниченному кругу пользователей.