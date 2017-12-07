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Эксперты назвали три вещи, которыми нельзя делиться в соцсетях
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    Эксперты назвали три вещи, которыми нельзя делиться в соцсетях

    11:24  7 Декабря 2017
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    Эксперты назвали три вещи, которыми нельзя делиться в соцсетях

    Москва, 7 декабря. Ученые Эдинбургского университета рассказали, о чем не стоит рассказывать в социальных сетях. В список «запрещенных» тем попали информация об отдыхе, доходах и медицинские сведения.

    По словам ученых, информация о поездке в отпуск может вызвать не только к пассивной зависти, но и к ограблению, а фотографии из больницы могут стать поводом для невыгодных для карьеры слухов, пишет интернет-издание Planet Today.

    Также психологи советуют не публиковать в Сети информацию о доходах, связях и детях. В Интернете, напоминают специалисты, все эти сведения могут стать доступны кому угодно. Ими могут воспользоваться злоумышленники и манипуляторы.

    Кроме того, в статье ученые советуют не торопиться с публикациями о таких событиях из жизни друзей, как помолвка, а прежде подумать, хотят ли они рассказывать об этом неограниченному кругу пользователей.

    Автор: Алексей Громов
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    #ученые #соцсети
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