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Общество
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Сирия помнит: корреспондент ФАН побывал на мероприятии, посвященном павшим защитникам САР
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    Сирия помнит: корреспондент ФАН побывал на мероприятии, посвященном павшим защитникам САР

    16:10  7 Декабря 2017
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    Сирия помнит: корреспондент ФАН побывал на мероприятии, посвященном детям защитников САР

    Дамаск, 7 декабря. За годы кровопролитной гражданской войны, которая была усугублена террористической угрозой «Исламского государства»1 (группировка запрещена в РФ), Сирия понесла немало потерь. Многие сирийцыуехали, став беженцами, и их трудно в этом обвинять. Они оказались в захваченных террористами населенных пунктах, и сбежали при первой возможности. Однако большинство сирийцев всё же остались в стране, и принялись бороться с врагом. Регулярную армию дополняли отряды народного ополчения, и плечом к плечу с профессиональными военными стали представители мирных профессий и вчерашние студенты.

    Война унесла немало жизней. Но сирийцы хранят память о погибших защитниках, и заботятся о семьях павших в бою. Как государственные организации, так и гражданские общества, волонтёрские организации оказывают всяческую поддержку родным сирийских героев. Гражданское общество, возглавленное сирийским бизнесменом Мазеном аль-Тарази, чествовало детей погибших бойцов. Мероприятие прошло в Главном управлении школ в районе Аль-Маацца в Дамаске, где побывал специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

    Сирийский народ един, и будет помнить о кровопролитной войне, унесшей столько жизней. Лучшие люди Сирии, цвет нации, пусть и понесли невосполнимые утраты, в будущем воспитают детей на примере их павших отцов. 

    Сирия помнит: корреспондент ФАН побывал на мероприятии, посвященном детям защитников САР

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Мохамад Жарбуа
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    #сирия #дамаск #саа #павшие герои #мероприятие #мирная жизнь
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