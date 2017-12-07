Сирия помнит: корреспондент ФАН побывал на мероприятии, посвященном павшим защитникам САР

Дамаск, 7 декабря. За годы кровопролитной гражданской войны, которая была усугублена террористической угрозой «Исламского государства»1 (группировка запрещена в РФ), Сирия понесла немало потерь. Многие сирийцыуехали, став беженцами, и их трудно в этом обвинять. Они оказались в захваченных террористами населенных пунктах, и сбежали при первой возможности. Однако большинство сирийцев всё же остались в стране, и принялись бороться с врагом. Регулярную армию дополняли отряды народного ополчения, и плечом к плечу с профессиональными военными стали представители мирных профессий и вчерашние студенты.

Война унесла немало жизней. Но сирийцы хранят память о погибших защитниках, и заботятся о семьях павших в бою. Как государственные организации, так и гражданские общества, волонтёрские организации оказывают всяческую поддержку родным сирийских героев. Гражданское общество, возглавленное сирийским бизнесменом Мазеном аль-Тарази, чествовало детей погибших бойцов. Мероприятие прошло в Главном управлении школ в районе Аль-Маацца в Дамаске, где побывал специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Сирийский народ един, и будет помнить о кровопролитной войне, унесшей столько жизней. Лучшие люди Сирии, цвет нации, пусть и понесли невосполнимые утраты, в будущем воспитают детей на примере их павших отцов.

1 Организация запрещена на территории РФ.