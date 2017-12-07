Вертолет пропал в Иркутской области

Иркутск, 7 декабря. В Иркутской области пропал вертолет «Еврокоптер АС-50». Воздушное судно не вышло на связь в Братской районе.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, на борту вертолета, который вылетел из поселка Гидростроитель, находились два человека — пилот и пассажир. Владельцем «Еврокоптера» является частное лицо. Пилот позвонил руководителю полетов и предупредил о вынужденной посадке, далее связь с ним прервалась.

В настоящее время поиск пропавшего воздушного судна осуществляет вертолет Ми-8 МЧС, при этом видимость в данном участке плохая.