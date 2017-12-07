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Вертолет пропал в Иркутской области
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    Вертолет пропал в Иркутской области

    11:31  7 Декабря 2017  /обновлено: 11:32  07 Декабря 2017
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    Вертолет пропал в Иркутской области

    Иркутск, 7 декабря. В Иркутской области пропал вертолет «Еврокоптер АС-50». Воздушное судно не вышло на связь в Братской районе.

    Как стало известно Федеральному агентству новостей, на борту вертолета, который вылетел из поселка Гидростроитель, находились два человека — пилот и пассажир. Владельцем «Еврокоптера» является частное лицо. Пилот позвонил руководителю полетов и предупредил о вынужденной посадке, далее связь с ним прервалась. 

    В настоящее время поиск пропавшего воздушного судна осуществляет вертолет Ми-8 МЧС, при этом видимость в данном участке плохая.

     

    Автор: Тимур Румянцев
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    #вертолет #иркутская область
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