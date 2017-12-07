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Новости Сирии
Сирия: делегация правительства САР прибудет на переговоры в Женеву 10 декабря
Новости Сирии
Сирия: делегация правительства САР прибудет на переговоры в Женеву 10 декабря
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    Сирия: делегация правительства САР прибудет на переговоры в Женеву 10 декабря

    11:15  7 Декабря 2017
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    Сирия: делегация правительства САР прибудет на переговоры в Женеву 10 декабря

    Дамаск, 7 декабря. Делегация правительства Сирийской Арабской Республики прибудет на переговоры в Женеву в воскресенье, 10 декабря. Об этом передает в четверг информационное агентство САНА  со ссылкой на источник в дипломатическом ведомстве САР. 

    По информации источника, «делегация Сирии под руководством Башара Джаафари прибудет в швейцарскую Женеву в воскресенье для участия в восьмом раунде межсирийского диалога». 

    Сирия: делегация правительства САР прибудет на переговоры в Женеву 10 декабря

    Ранее сирийская оппозиция выразила надежду на то, что делегация правительства вернется в Женеву. 

    Напомним, ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что участники переговоров по Сирии на женевской площадке пытаются достичь консенсуса. 

    Автор: Дана Балан
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    #оппозиция #сирия #дамаск #женева #джаафари
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