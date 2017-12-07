Сирия: делегация правительства САР прибудет на переговоры в Женеву 10 декабря

Дамаск, 7 декабря. Делегация правительства Сирийской Арабской Республики прибудет на переговоры в Женеву в воскресенье, 10 декабря. Об этом передает в четверг информационное агентство САНА со ссылкой на источник в дипломатическом ведомстве САР.

По информации источника, «делегация Сирии под руководством Башара Джаафари прибудет в швейцарскую Женеву в воскресенье для участия в восьмом раунде межсирийского диалога».

Ранее сирийская оппозиция выразила надежду на то, что делегация правительства вернется в Женеву.

Напомним, ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что участники переговоров по Сирии на женевской площадке пытаются достичь консенсуса.