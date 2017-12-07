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Общество
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Общество
Подозреваемого в изнасиловании восьмилетней девочки арестовали в Кемерове
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    Подозреваемого в изнасиловании восьмилетней девочки арестовали в Кемерове

    11:28  7 Декабря 2017
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    Подозреваемого в изнасиловании восьмилетней девочки арестовали в Кемерове

    Кемерово, 7 декабря. Сотрудники правоохранительных органов нашли и задержали подозреваемого в совершении преступления сексуального характера против восьмилетней девочки в Кемерове.

    Вся операция заняла несколько часов, рассказали представители регионального управления МВД. 

    «Сотрудники уголовного розыска совместно с участковыми уполномоченными полиции и инспекторами по делам несовершеннолетних установили личность подозреваемого и задержали его. Злоумышленником оказался ранее судимый местный житель», — приводит РИА Новости комментарий правоохранителей.   

    Преступление было совершено вечером 6 декабря в Рудничном районе города Кемерово. 18-летний местный житель на улице встретил школьницу и, угрожая расправой, завел ее в массив гаражей, где совершил изнасилование. Девочка смогла самостоятельно добраться до дома и рассказать родственникам о произошедшем. 

    Предполагаемого преступника ждет психиатрическая экспертиза. Отмечается, что мужчина состоит на учете в наркологическом диспансере.

    Если его признают вменяемым, а вина в преступлении будет доказана, мужчину ждет долгий тюремный срок.  

    Автор: Федор Веснин
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    #изнасилование #ребенок #полиция #кемерово
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