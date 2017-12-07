Подозреваемого в изнасиловании восьмилетней девочки арестовали в Кемерове

Кемерово, 7 декабря. Сотрудники правоохранительных органов нашли и задержали подозреваемого в совершении преступления сексуального характера против восьмилетней девочки в Кемерове.

Вся операция заняла несколько часов, рассказали представители регионального управления МВД.

«Сотрудники уголовного розыска совместно с участковыми уполномоченными полиции и инспекторами по делам несовершеннолетних установили личность подозреваемого и задержали его. Злоумышленником оказался ранее судимый местный житель», — приводит РИА Новости комментарий правоохранителей.

Преступление было совершено вечером 6 декабря в Рудничном районе города Кемерово. 18-летний местный житель на улице встретил школьницу и, угрожая расправой, завел ее в массив гаражей, где совершил изнасилование. Девочка смогла самостоятельно добраться до дома и рассказать родственникам о произошедшем.

Предполагаемого преступника ждет психиатрическая экспертиза. Отмечается, что мужчина состоит на учете в наркологическом диспансере.

Если его признают вменяемым, а вина в преступлении будет доказана, мужчину ждет долгий тюремный срок.