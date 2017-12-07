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Общество
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#Соцсети
«Только привык, что в Белоруссии растут креветки»: украинцев удивили поставки нефти из Молдавии
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    «Только привык, что в Белоруссии растут креветки»: украинцев удивили поставки нефти из Молдавии

    11:51  7 Декабря 2017
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    «Сам я молдавский нефтяник»: В соцсетях высмеяли поставки нефти на Украину из Молдавии

    Киев, 7 декабря. Нестабильная экономическая обстановка и сложности с поставками энергоносителей заставили Украину искать углеводородное сырье повсюду: на днях в страну была импортирована первая партия нефти из Молдавии, которую никак не назовешь нефтедобывающей державой. В социальных сетях иронизируют по поводу нового канала поставок энергоносителей для Украины. Украинцев такое решение властей по-настоящему удивило.

    Как сообщили украинские СМИ, объявившие поставки нефти из Молдавии «ударом в спину Путину от Додона», украинская компания «Диамант» ввезла 22,2 тонны нефти в украинский Кагарлык в конце ноября. Та же компания в ноябре импортировала на Украину 90 тонн газоконденсата из другой «энергетической сверхдержавы» — Румынии. Пользователей социальных сетей удивила идея закупать энергоносители в Молдавии — вполне возможно, это лишь прикрытие для закупок в РФ.

    «Я только привык что в Белоруссии растут креветки, так теперь ещё и Молдова стала мощным нефтедобывающим государством», — смеются в социальных сетях.

    «Сам я молдавский нефтяник, поймите, у нас в Кишиневе не все так однозначно», — шутят пользователи Facebook.

    Не обошлось без шуток по поводу «масштабных» объемов поставок молдавских энергоносителей.

    «Как молдованин заявляю: у Молдовы своей нефти нет», — пишет пользователь из Молдавии, которому отвечают: «Теперь Вы знаете, почему нет — да потому что всю её продали на Украину».

    Между тем, ни в соцсетях, ни у СМИ нет ответа ответа на важный вопрос — зачем украинской компании ввозить столь ничтожные объемы, якобы для нужд «миниатюрного нефтеперерабатывающего завода». К сведению, из поставленной на Украину молдавской нефти можно получить примерно 1900 литров бензина — сумеет ли доход от его продажи окупить одну только перевозку этой нефти?

    «Сам я молдавский нефтяник»: В соцсетях высмеяли поставки нефти на Украину из Молдавии

    Автор: Валентин Меликов
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