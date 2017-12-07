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Общество
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Тело горняка, погибшего на шахте в ЛНР, подняли на поверхность
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    Тело горняка, погибшего на шахте в ЛНР, подняли на поверхность

    11:12  7 Декабря 2017
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    Тело горняка, погибшего на шахте в ЛНР, подняли на поверхность

    Луганск, 7 декабря. Тело шахтера, погибшего в результате аварии на шахте «Черкасская» в городе Зимогорье в Луганской народной республике (ЛНР), было извлечено из-под завалов и поднято на поверхность горноспасателями.

    Как говорится в сообщении МЧС ЛНР, место нахождения третьего пострадавшего шахтера без признаков жизни было обнаружено при ведении работ по разбору завала 6 декабря. Сегодня ночью тело транспортировали на поверхность.

    Напомним, что ЧП случилось 30 ноября в 21.40. Тогда при демонтаже крепей на глубине 680 метров произошел обвал породы.

    Напомним, 4 декабря на шахте  «Распадская» (ПАО «Распадская», входит в группу Evraz) в кузбасском городе Междуреченске произошло возгорание

     

    Автор: Тимур Румянцев
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    #лнр #шахта
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