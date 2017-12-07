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Лавров и президент Австрии обсудили кризис в Сирии и на Украине
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    Лавров и президент Австрии обсудили кризис в Сирии и на Украине

    11:03  7 Декабря 2017  /обновлено: 11:08  07 Декабря 2017
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    Лавров и президент Австрии обсудили кризис в Сирии и на Украине
    Москва, 7 декабря.  Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом ситуацию в Сирии и на Украине. Стороны обменялись мнениями о перспективах урегулирования кризисов в этих странах.

    Как сообщили в МИД РФ, переговоры прошли в Вене на полях заседания СМИД ОБСЕ. Кроме того, Лавров и Ван дер Беллен обменялись мнениями по ряду актуальных международных проблем, а также обсудили состояние отношений России Евросоюза с учетом предстоящего во втором полугодии 2018 года председательства Австрии в Европейском союзе.

    Отмечается, что отдельное внимание глава МИД РФ и президент Австрии уделили вопросам двусторонней повестки дня, включая торгово-экономическую и историко-мемориальную сферу, а также высоко оценили культурно-гуманитарному взаимодействие стран, в том числе в контексте завершающегося Года туризма России и Австрии и предстоящего Года музыки и культурных маршрутов.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #лавров #переговоры #вена #президент австрии
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