Сирия сегодня: Минобороны РФ ответило Пентагону, названа численность военных США в САР

Сирия, 7 декабря. Российское Министерство обороны ответило на заявление Пентагона о непобежденной террористической группировке «Исламское государство»1 (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ). Организация Объединенных Наций (ООН) отправит в Дейр-эз-Зор экспертов. В американском военном ведомстве назвали численность контингента США в Сирийской Арабской Республике (САР). Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Ответ Пентагону

В Министерстве обороны Российской Федерации ответили на заявление военных Соединенных Штатов, которые подвергли сомнению разгром террористической группировки ИГ1 на территории САР. Кроме того, ведомство отметило, что Пентагон создает искусственные предлоги для сохранения американских войск в Сирии. С таким заявлением выступил официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

Ранее Пентагон заявил, что заявление президента РФ Владимира Путина о полном разгроме «Исламского государства» в Сирии не соответствует действительности.

В свою очередь в российском Минобороны подчеркнули, что экспансия «Исламского государства» в Ираке и Сирии происходила при молчаливом невмешательстве американских военных. В ведомстве также констатировали, что стабилизировать ситуацию и разгромить террористическую организацию удалось благодаря российской военной операции.

Более того, в российском военном ведомстве выразили мнение, что если «Исламское государство» не побеждено, то это явно на территории, которую контролируют американцы. Военные РФ призвали Пентагон демонстрировать уважение, прежде всего, к суверенитету Сирийской Арабской Республики и общепринятым нормам международного права.

Поездка в Дейр-эз-Зор

ООН планирует направить своих экспертов Дейр-эз-Зор для того, чтобы оценить ситуацию в городе и положение его жителей. Об этом РИА Новости сообщил заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

«Запланирована следующая миссия, которая оценить количество нуждающихся в поддержке людей и тип необходимой помощи», — сказал представитель генсека.

Отметим, что начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил накануне, 6 декабря, что Сирия полностью освобождена от «Исламского государства».

Американский контингент

В САР остаются около двух тысяч военных Соединенных Штатов, в а Ираке — около 5,2 тысячи. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Роб Мэннинг.

«Министерство обороны (США, — Прим. ФАН) располагает силами примерно в 5200 (военнослужащих, — Прим. ФАН) в Ираке и около 2000 в Сирии», — заявил Мэннинг журналистам.

Ранее американское военное ведомство официально признало присутствие в Сирии около 500 военнослужащих.

1 Организация запрещена на территории РФ.