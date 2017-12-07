Онищенко считает, что поддержка Путина избавит российских атлетов от издевательств на ОИ-2018

Россия отказалась от бойкота зимних Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане, несмотря на дискриминационное решение Международного олимпийского комитета (МОК), который ранее запретил нашей сборной выступать под национальным флагом. Власти РФ не будут препятствовать участию российских спортсменов в Олимпиаде под нейтральным флагом, заявил президент России Владимир Путин. «Мы не будем объявлять никакой блокады, не будем препятствовать нашим олимпийцам принимать участие в Играх, если кто-то из них захочет принять участие в личном качестве», — отметил он. Почему поддержка президента так важна для наших спортсменов, Федеральному агентству новостей объяснил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко. Напомним, ранее Онищенко заявил, что российским атлетам необходимо ехать на Игры, невзирая на все препятствия.

«Напомню, существует определенная процедура МОК, — отметил Геннадий Онищенко. — Если бы наши спортсмены вообще отказались ехать, то существуют санкции, которые лишают страну участия в двух следующих Олимпиадах, поскольку в соответствии с Олимпийской хартией, призывы к бойкоту Игр караются пропуском двух олимпийских циклов. Такого, конечно, допускать нельзя».

Что касается самих российских спортсменов, то их личная мотивация, личное желание принять участие в самом главном спортивном празднике — Олимпийских играх — не менее важны, подчеркнул Геннадий Онищенко.

«Это вопрос их судьбы — судьбы тех, кто посвятил себя спорту высоких достижений, — отметил первый зампред комитета Госдумы. — Срок карьеры в большом спорте на самом деле очень короткий — до 35-40 лет, и все. А потом человек уходит из спорта, и у него жизнь начинается фактически заново. Это очень важное обстоятельство».

Это обстоятельство важное, но не единственное, продолжил депутат. Российские спортсмены, которые поедут на Олимпиаду даже в индивидуальном статусе, обязательно должны чувствовать поддержку государства. Дело в том, что предвзятость МОК к нашим атлетам порой приводит к настоящим издевательствам, о чем неоднократно рассказывали российские олимпийцы, подвергавшиеся унизительным проверкам во время предыдущих Олимпиад. Заявление Владимира Путина о поддержке российских спортсменов, которые поедут на зимнюю Олимпиаду-2018, «поможет избавить наших атлетов от издевательств МОК», подчеркнул Геннадий Онищенко.

«Очень важно сейчас не бросать наших ребят, которые поедут в Пхенчхан, — отметил Онищенко. — Нельзя допускать, чтобы над ними там издевались, а об издевательствах над нашими спортсменами мы много слышим. Это когда их будят ночью якобы для сдачи анализов, то есть срывают им график подготовки, чуть ли не арестовывают, заставляют подолгу ждать различных проверок. Есть такая разнузданная процедура, которую позволяет себе МОК. Кстати, нашему Олимпийскому комитету нужно сейчас не губки надувать, а все-таки инициировать соответствующие процедуры, чтобы добиться человеческого отношения к нашим спортсменам — это же не животные, которых ведут на убой. И поведение так называемых «офицеров» МОК нужно прежде всего согласовать с графиком подготовки спортсмена к его выступлению. А график подготовки — вещь сугубо индивидуальная и очень-очень тонкая. И любое вмешательство, тем более, если оно на грани унижения человеческого достоинства, срыва режима дня, режима отдыха — чревато тем, что реальный олимпийский чемпион может даже не попасть тройку призеров. Вот это обязательно нужно сделать нашему Олимпийскому комитету».

По словам депутата, российские спортсмены, даже в такой непростой ситуации должны чувствовать, что страна за них болеет и гордится их победами, вот почему заявление Владимира Путина должно стать для наших властей руководством к действию.

«Как я уже говорил, сейчас нужно максимально обеспечить участие наших ребят в Олимпиаде. И я уверен, что будут победы. А потом эти победы надо достойно отпраздновать в стране и достойно этих ребят вознаградить — и вниманием, и уважением, и, конечно, материально», — резюмировал Геннадий Онищенко.

Напомним, 5 декабря исполком МОК отстранил сборную России от участия в зимних Олимпийских играх-2018. До соревнований как в индивидуальных, так и в командных видах спорта могут быть допущены отдельные российские атлеты, не замешанные в допинговых скандалах. Россияне смогут выступать на ОИ-2018 под нейтральным флагом, в их честь будет звучать олимпийский гимн.