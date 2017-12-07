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Дамаск: на востоке провинции пять группировок вошли в состав ССА
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    Дамаск: на востоке провинции пять группировок вошли в состав ССА

    11:22  7 Декабря 2017
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    Дамаск: на востоке провинции пять группировок вошли в состав ССА

    Дамаск, 7 декабря. Пять исламистских группировок в районе Восточной Гуты распались и присоединились к альянсу «Свободная сирийская армия».

    Сирийские военные источники сообщили, что в Восточной Гуте произошла перестановка сил, в ходе которой пять вооруженных группировок по решению своих главарей решили влиться в ряды оппозиционного альянса «Свободная сирийская армия». По предварительным данным новые формирования приняли «умеренные» боевики «Ахрар аш-Шам» (ранее группировка состояла в запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра1»).

    Эксперты связывают это с последними событиями в районе Хараста, когда боевики были вынуждены отступить из захваченной транспортной базы САА. Видимо, исламисты решили координировать свои действия и усилить свои позиции благодаря вливаниям свежих сил.

    Дамаск: на востоке провинции пять группировок вошли в состав ССА

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #дамаск #саа #сса #хараста
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