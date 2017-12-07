Дамаск: на востоке провинции пять группировок вошли в состав ССА

Дамаск, 7 декабря. Пять исламистских группировок в районе Восточной Гуты распались и присоединились к альянсу «Свободная сирийская армия».

Сирийские военные источники сообщили, что в Восточной Гуте произошла перестановка сил, в ходе которой пять вооруженных группировок по решению своих главарей решили влиться в ряды оппозиционного альянса «Свободная сирийская армия». По предварительным данным новые формирования приняли «умеренные» боевики «Ахрар аш-Шам» (ранее группировка состояла в запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра1»).

Эксперты связывают это с последними событиями в районе Хараста, когда боевики были вынуждены отступить из захваченной транспортной базы САА. Видимо, исламисты решили координировать свои действия и усилить свои позиции благодаря вливаниям свежих сил.

1 Организация запрещена на территории РФ.