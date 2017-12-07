Видеодайджест новостей, утро 7 декабря 2017 года

Путин примет участие в выборах президента в 2018 году
О намерении вновь баллотироваться в президенты российский лидер заявил
во время митинга-концерта в честь 85-летия Горьковского автозавода. Ранее в среду Путин сообщил, что примет участие в выборах, если его поддержит народ. Политики и эксперты положительно восприняли
решение Путина, а конкуренты признали абсолютным фаворитом предвыборной гонки. Порядка 70% россиян готовы отдать свой голос за действующего президента на грядущих выборах, и даже западные СМИ не сомневаются в его победе.
Минобороны РФ ответило на заявление Пентагона о непобежденном ИГ1 в Сирии
Представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил
, что утверждение Пентагона «о якобы непобежденном ИГИЛ1
(запрещено в РФ) в Сирии — это искусственный предлог. США используют его, чтобы оправдать незаконное пребывание американских войск в Сирийской республике».
Конашенков также отметил, что ИГ не побеждено на территории Ирака, «в зоне прямой ответственности США. Однако по каким-то причинам США годами в упор не видят это «бревно» в своем глазу».
В КНДР заявили о неизбежности войны на полуострове
МИД Северной Кореи заявил
, что расценивает совместные военные учения США и Южной Кореи, а также недавние «воинственные заявления американских политиков», как подготовку Соединенных Штатов к нанесению удара по КНДР. Дипломаты подчеркнули, что все это вызывает «у них тревогу». В МИД КНДР также отметили, что все «эти заявления чиновников из США являются предупреждением о том, что КНДР должна готовиться к войне на полуострове». По мнению руководства Северной Кореи, на сегодняшний день «остается только один открытый вопрос: когда начнется война».
В сирийский поселок Аш-Шания российские военные доставили гуманитарную помощь
Российские военные из Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) продолжают оказывать гуманитарную помощь мирным жителям Сирии. Грузовики доставили
в деревню Аш-Шания в провинции Хомс предметы первой необходимости и медикаменты. Вместе с российскими военными прибыли врачи, которые оказали медицинскую помощь жителям поселка. Глава деревни Аш-Шания поблагодарил от имени всех ее жителей российских военных. Старейшина назвал русских друзьями и братьями, и рассказал о близости России и Сирии: «Так сложилось, что Россия и Сирия — почти одни и те же буквы по-арабски, поменяй их местами и получишь то же самое. Это наша судьба, что мы братья, и мы вместе против террористов. Мы очень им благодарны за то, что Россия вместе с сирийским народом».
1 Организация запрещена на территории РФ.