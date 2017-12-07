Видеодайджест новостей, утро 7 декабря 2017 года

Минобороны РФ ответило на заявление Пентагона о непобежденном ИГ1 в Сирии

1 (запрещено в РФ) в Сирии — это искусственный предлог. США используют его, чтобы оправдать незаконное пребывание американских войск в Сирийской республике». Представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил , что утверждение Пентагона «о якобы непобежденном ИГИЛ(запрещено в РФ) в Сирии — это искусственный предлог. США используют его, чтобы оправдать незаконное пребывание американских войск в Сирийской республике».

Конашенков также отметил, что ИГ не побеждено на территории Ирака, «в зоне прямой ответственности США. Однако по каким-то причинам США годами в упор не видят это «бревно» в своем глазу».