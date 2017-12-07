Huawei Nova 2S: лучший бюджетный гаджет по мнению Сети

Пекин, 7 декабря. Китайская компания Huawei 7 декабря представит широкой публике новый смартфон Huawei Nova 2S. В Сети назвали новинку лучшим гаджетом в бюджетном сегменте.

Китайский производитель в сфере телекоммуникаций Huawei разослал представителям СМИ приглашения на презентацию Huawei Nova 2S. Журналистам подарили коробку с набором сменных объективов для нового гаджета («рыбий глаз», телеобъектив и макросъемка), которые крепятся на камеру с помощью специальной клипсы.

Huawei Nova 2s Color Variants And Pricing Leaked Online https://t.co/vSWIiyOcsY pic.twitter.com/BZdIoW8JNd — LatestMobilePlans (@NewMobilePlans) 7 декабря 2017 г.

Известно, что Huawei Nova 2S получит яркий 6-дюймовый дисплей с разрешением 2160х1080 и соотношением сторон 18:9. Китайские инженеры оснастили гаджет процессором Kirin 960, с 4 или 6 ГБ оперативной памяти, что обеспечивает устройству высокую производительность. Смартфон имеет двойную камеру с сенсорами на 20 и 16 Мп и двойную фронтальную с модулями на 20 Мп.

Рассчитан на операционную систему Android 8.0 Oreo с оболочкой EMUI 8.0. Гаджет будет доступен в следующих цветах корпуса: красном, черном, сером, голубом и розовом золоте. В России цена на телефон не превысит 20 000 рублей. Многие видеоблогеры в Сети считают, что этот смартфон является лучшим гаджетом в бюджетном сегменте.