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Huawei Nova 2S: лучший бюджетный гаджет по мнению Сети
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    Huawei Nova 2S: лучший бюджетный гаджет по мнению Сети

    11:55  7 Декабря 2017
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    Huawei Nova 2S: лучший бюджетный гаджет 2017 года

    Пекин, 7 декабря. Китайская компания Huawei 7 декабря представит широкой публике новый смартфон Huawei Nova 2S. В Сети назвали новинку лучшим гаджетом в бюджетном сегменте.

    Китайский производитель в сфере телекоммуникаций Huawei разослал представителям СМИ приглашения на презентацию Huawei Nova 2S. Журналистам подарили коробку с набором сменных объективов для нового гаджета («рыбий глаз», телеобъектив и макросъемка), которые крепятся на камеру с помощью специальной клипсы. 

    Известно, что Huawei Nova 2S получит яркий 6-дюймовый дисплей с разрешением 2160х1080 и соотношением сторон 18:9. Китайские инженеры оснастили гаджет процессором Kirin 960, с 4 или 6 ГБ оперативной памяти, что обеспечивает устройству высокую производительность. Смартфон имеет двойную камеру с сенсорами на 20 и 16 Мп и двойную фронтальную с модулями на 20 Мп.

    Рассчитан на операционную систему Android 8.0 Oreo с оболочкой EMUI 8.0. Гаджет будет доступен в следующих цветах корпуса: красном, черном, сером, голубом и розовом золоте. В России цена на телефон не превысит 20 000 рублей. Многие видеоблогеры в Сети считают, что этот смартфон является лучшим гаджетом в бюджетном сегменте.

    Автор: Ирина Селезнева
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    #смартфон #презентация #huawei nova 2s
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