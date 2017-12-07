Пьяный житель Братска перепутал квартиру и зарезал «любовника» жены

Братск, 7 декабря. Мужчина из Братска предстал перед судом за совершенное по недоразумению и в пьяном виде убийство: перепутав дом, он зашел в неверную квартиру и зарезал совершенно незнакомого мужчину, которого принял за любовника своей жены. Доводы сибиряка, который заявлял, что в трезвом виде никогда не позволил бы себе убить незнакомого человека, на суд не подействовали.

Летом 2017 года житель Братска в состоянии алкогольного опьянения отправился домой к своей жене, с которой он жил раздельно. С собой сибиряк прихватил нож, поскольку, как он объяснил следствию, он рассчитывал «проучить» знакомого, с которым пребывал в ссоре. Когда дверь открыл незнакомый мужчина, братчанин решил, что тот — любовник его жены, и немедленно ударил ножом в сердце, сообщает «Ридус».

Как рассказали в пресс-службе суда, убийца просто «перепутал» — его жена проживала в доме №17г, а он пришел в ту же квартиру в доме №17, сообщает «ФедералПресс». Поняв свою ошибку, он ушел искать своего знакомого, а выбежавшая из квартиры сожительница убитого вызвала полицию.

В суде братчанин уверял, что никогда бы не совершил ничего подобного, если бы был в тот день трезв. Впрочем, судей такие заявления не убедили и убийце назначили наказание — 12 лет в тюрьме строгого режима, сообщают «Дни.ру».