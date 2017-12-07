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Сирия: российские военные доставили гумпомощь в провинции Дамаск и Алеппо
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    Сирия: российские военные доставили гумпомощь в провинции Дамаск и Алеппо

    10:44  7 Декабря 2017
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    Сирия: российские военные доставили гумпомощь в провинции Дамаск и Алеппо

    Москва, 7 декабря. Сотрудники Российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии за минувшие сутки провели две гуманитарные акции.

    Министерство обороны России сообщает, что военнослужащие РФ доставили в населенный пункт Сарджа-Кебир провинции Алеппо 1,3 тонны гуманитарного груза. Жители поселения Забедани провинции Дамаск получили около двух тонн продуктов питания. Военные медики оказали помощь 33 мирным жителям.

    Отмечается, что российские военные полицейские обеспечили безопасное прохождение двух гуманитарных конвоев по линии ООН в города Эт-Тайиба и Тафас провинции Даръа. Колонны грузовиков привезли местным жителям 164 тонны хозяйственных принадлежностей, лекарственных препаратов и продуктовых наборов.

    Сирия: российские военные доставили гумпомощь в провинции Дамаск и Алеппо

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #гумпомощь #алеппо #дамаск #даръа
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