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Политика
Эрдоган надеется обсудить с Путиным заявление Трампа по Иерусалиму
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    Эрдоган надеется обсудить с Путиным заявление Трампа по Иерусалиму

    10:53  7 Декабря 2017
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    Эрдоган надеется обсудить с Путиным заявление Трампа по Иерусалиму

    Анкара, 7 декабря. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган надеется обсудить с лидером Российской Федерации Владимиром Путиным принятое накануне США решение признать Иерусалим столицей Израиля. Об этом он сообщил в Анкаре перед поездкой в Афины.

    «Сегодня вечером или завтра утром я проведу переговоры с папой римским, я также должен провести переговоры с господином Путиным», — подчеркнул Эрдоган.

    Лидер Турции также раскритиковал заявление американского коллеги Дональда Трампа, в котором глава Белого дома заявил, что «он сильный, поэтому может делать то, что считает необходимым». 

    Эрдоган надеется обсудить с Путиным заявление Трампа по Иерусалиму

    Эрдоган напомнил Трампу, что быть сильным и быть правым — не тождественные понятия.

    «Быть сильным не означает, что ты всегда прав. Сильным является тот, кто совершает правильные поступки», — подчеркнул он.

    Кроме того, Эрдоган обвинил Вашингтон в нарушении резолюции ООН. 

    Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление Вашингтона по Иерусалиму. 

    Автор: Дана Балан
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    #путин #россия #сша #турция #эрдоган #израиль #иерусалим
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