Эрдоган надеется обсудить с Путиным заявление Трампа по Иерусалиму

Анкара, 7 декабря. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган надеется обсудить с лидером Российской Федерации Владимиром Путиным принятое накануне США решение признать Иерусалим столицей Израиля. Об этом он сообщил в Анкаре перед поездкой в Афины.

«Сегодня вечером или завтра утром я проведу переговоры с папой римским, я также должен провести переговоры с господином Путиным», — подчеркнул Эрдоган.

Лидер Турции также раскритиковал заявление американского коллеги Дональда Трампа, в котором глава Белого дома заявил, что «он сильный, поэтому может делать то, что считает необходимым».

Эрдоган напомнил Трампу, что быть сильным и быть правым — не тождественные понятия.

«Быть сильным не означает, что ты всегда прав. Сильным является тот, кто совершает правильные поступки», — подчеркнул он.

Кроме того, Эрдоган обвинил Вашингтон в нарушении резолюции ООН.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление Вашингтона по Иерусалиму.