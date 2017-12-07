СК РФ возбудил дело против экс-министра обороны Украины Гриценко за призывы к терактам в России

Москва, 7 декабря. Следственный комитет РФ завел уголовное дело против бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко за публичные призывы к совершению терактов в российских городах.

Об этом сообщила в четверг официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. По ее словам, российские следователи, проанализировав выступление Гриценко в эфире телеканала «112 Украина», пришли к выводу, что его слова о подрывах автомобилей в Москве и Таганроге являются призывом к террористической деятельности.

«Возбуждено уголовное дело в отношении Анатолия Гриценко по признакам преступления «публичные призывы к осуществлению террористической деятельности», — приводит слова Петренко РИА Новости.

Уточняется, что, согласно российскому законодательству, иностранцы, совершившие преступление против РФ за ее пределами, подлежат уголовной ответственности.