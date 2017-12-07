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Политика
СК РФ возбудил дело против экс-министра обороны Украины Гриценко за призывы к терактам в России
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    СК РФ возбудил дело против экс-министра обороны Украины Гриценко за призывы к терактам в России

    10:48  7 Декабря 2017
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    СК РФ возбудил дело против экс-министра обороны Украины Гриценко за призывы к терактам в России

    Москва, 7 декабря. Следственный комитет РФ завел уголовное дело против бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко за публичные призывы к совершению терактов в российских городах.

    Об этом сообщила в четверг официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. По ее словам, российские следователи, проанализировав выступление Гриценко в эфире телеканала «112 Украина», пришли к выводу, что его слова о подрывах автомобилей в Москве и Таганроге являются призывом к террористической деятельности.

    «Возбуждено уголовное дело в отношении Анатолия Гриценко по признакам преступления «публичные призывы к осуществлению террористической деятельности», — приводит слова Петренко РИА Новости.

    Уточняется, что, согласно российскому законодательству, иностранцы, совершившие преступление против РФ за ее пределами, подлежат уголовной ответственности.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #украина #терроризм #гриценко
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