Вопрос об участии США в Олимпиаде в Пхенчхане остается открытым

Москва, 7 декабря. Вопрос об участии США в зимних Олимпийских играх, которые пройдут в 2018 году в южнокорейском Пхенчхане, остается открытым из-за ситуации вокруг Северной Кореи.

Об этом в эфире американского телеканала Fox News заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли. По ее словам, вопрос об участии американской сборной в Олимпиаде пока не решен, Вашингтон рассматривает способы защиты своих граждан во время спортивных состязаний. Власти США считают, что угрозу безопасности американских спортсменов может создать признание Вашингтоном Иерусалима в качестве столицы Израиля, а также КНДР.

«Вопрос остаётся открытым. Я ничего об этом не слышала, но знаю, что, о чём бы не шёл разговор — о КНДР или Иерусалиме, — главным остаётся то, как мы защитим своих граждан», — сообщила Хейли.

Напомним, ранее власти Северной Кореи заявили о неизбежности войны на Корейском полуострове в связи с учениями Вашингтона и Сеула.