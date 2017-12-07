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Вопрос об участии США в Олимпиаде в Пхенчхане остается открытым
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    Вопрос об участии США в Олимпиаде в Пхенчхане остается открытым

    10:31  7 Декабря 2017
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    Вопрос об участии США в Олимпиаде в Пхенчхане остается открытым

    Москва, 7 декабря. Вопрос об участии США в зимних Олимпийских играх, которые пройдут в 2018 году в южнокорейском Пхенчхане, остается открытым из-за ситуации вокруг Северной Кореи.

    Об этом в эфире американского телеканала Fox News заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли. По ее словам, вопрос об участии американской сборной в Олимпиаде пока не решен, Вашингтон рассматривает способы защиты своих граждан во время спортивных состязаний. Власти США считают, что угрозу безопасности американских спортсменов может создать признание Вашингтоном Иерусалима в качестве столицы Израиля, а также КНДР.

    «Вопрос остаётся открытым. Я ничего об этом не слышала, но знаю, что, о чём бы не шёл разговор — о КНДР или Иерусалиме, — главным остаётся то, как мы защитим своих граждан», — сообщила Хейли.

    Напомним, ранее власти Северной Кореи заявили о неизбежности войны на Корейском полуострове в связи с учениями Вашингтона и Сеула. 

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #кндр #олимпиада-2018
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