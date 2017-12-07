Жительница Ленобласти выпрыгнула из окна 3-го этажа, чтобы разыграть мужа

Санкт-Петербург, 7 декабря. В городе Тихвин Ленинградской области местная жительница решила пошутить над мужем и выпрыгнула из окна третьего этажа.

Как стало известно ФАН, сегодня ночью в дежурную часть ОМВД России по Тихвинскому району Ленобласти поступило сообщение о том, что 38-летняя женщина выпрыгнула с третьего этажа пятиэтажного дома в 3-м микрорайоне.

Пострадавшая была госпитализирована с сочетанной травмой головы и таза, черепно-мозговой травмой, тупой травмой живота. В настоящее время она находится в реанимации.

На момент случившегося женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. С ее слов, она выпала из окна квартиры при попытке пошутить над мужем.