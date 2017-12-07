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Жительница Ленобласти выпрыгнула из окна 3-го этажа, чтобы разыграть мужа
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    Жительница Ленобласти выпрыгнула из окна 3-го этажа, чтобы разыграть мужа

    10:40  7 Декабря 2017
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    Жительница Ленобласти выпрыгнула из окна 3-го этажа, чтобы разыграть мужа

    Санкт-Петербург, 7 декабря. В городе Тихвин Ленинградской области местная жительница решила пошутить над мужем и выпрыгнула из окна третьего этажа.

    Как стало известно ФАН, сегодня ночью в дежурную часть ОМВД России по Тихвинскому району Ленобласти поступило сообщение о том, что 38-летняя женщина выпрыгнула с третьего этажа пятиэтажного дома в 3-м микрорайоне.

    Пострадавшая была госпитализирована с сочетанной травмой головы и таза, черепно-мозговой травмой, тупой травмой живота. В настоящее время она находится в реанимации.

    На момент случившегося женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. С ее слов, она выпала из окна квартиры при попытке пошутить над мужем.

     

    Автор: Тимур Румянцев
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