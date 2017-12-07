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Концерн Volvo назвал цены на «океанскую» версию вседорожника V90 Cross Country
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    Концерн Volvo назвал цены на «океанскую» версию вседорожника V90 Cross Country

    10:41  7 Декабря 2017
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    Концерн Volvo назвал цены на «океанскую» версию вседорожника V90 Cross Country

    Москва, 7 декабря. Автомобильный концерн Volvo назвал российские цены и открыт предварительные продажи на спецверсию вседорожника V90 Cross Country Ocean Race, выпуск которой был посвящен старту океанской парусной регаты из Лиссабона в Кейптаун. 

    В Volvo подчеркнули, что те, кто покупает лимитированную «океанскую» спецверсию, вносят вклад в сохранение мирового океана — часть стоимости автомобилей перечисляется на научную программу Volvo, которая ищет способы борьбы с загрязнением океанов — например, способом ликвидировать пластиковые загрязнения. 

    11 Фото.
    11 Фотографий

    В общей сложности по всему миру будет реализовано 3000 автомобилей Volvo V90 Ocean Race. Спецверсия «океанская регата» отличается особым рисунком 20-дюймовых легкосплавных дисков и ярко-оранжевыми деталями интерьера. Автомобиль комплектуется бензиновыми двигателями мощностью 249 и 320 лошадиных сил и дизелями мощностью 190 и 235 л.с.

    Стоимость модели в России начинается от 3,794 млн рублей, а в максимальной комплектации с дизельным двигателем доходит до 4,168 млн рублей.

    Автор: Валентин Меликов
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