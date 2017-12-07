Западные СМИ увидели в решении МОК попытку США устроить Russiagate

Монреаль, 7 декабря. Действия Международного олимпийского комитета (МОК) по отношению к российской олимпийской сборной представляют собой не что иное, как Russiagate, политически мотивированую операцию по очернению российских спортсменов, инспирированную Вашингтоном.

Такое мнение содержится в статье, опубликованной на сайте канадской исследовательской организации «Центр изучения глобализации». Она озаглавлена «Россия против США: Двойные стандарты в американском спорте. Получи-ка, Вашингтон».

«Реакция МОК является частью Russiagate — это политическая предвзятая операция, исходящая от Вашингтона», — говорится в статье.

Автор материала отмечает, что ситуация вокруг запрета для российских спортсменов выступить на Олимпиаде в Пхенчане под национальным флагом является отличной демонстрацией двойных стандартов, так как общеизвестно, что политика отношения к допингу в ведущих спортивных лигах США — NFL, MLB and NBA (лиги американского футбола, бейсбола и баскетбола соответственно — прим. ФАН) — весьма лояльна.

«Происходящее является совершенно неприкрытой демонстрацией двойных стандартов», — указывается в статье.

В подтверждение этого тезиса автор материала приводит статью 2014 года, где подробно рассматривается риторика взаимоотношений американской антидопинговой организации и союзов игроков, спонсоров, правообладателей рекламных прав и других сторон, вовлеченных в многомиллионный бизнес.

Отметим, термин Russiagate зачастую используется для описания скандала, связанного с обвинениями России в якобы связях президента США Дональда Трампа с Москвой, в том числе выдуманном участии российских хакеров в очернении соперника Трампа на выборах, Хилари Клинтон.

Термин отсылает к одному из самых масштабных политических скандалов в истории США — Уотергейтскому скандалу (Watergate scandal), закончившемуся отставкой президента Ричарда Никсона. Это единственный в истории США прецедент, когда избранный американский президент прижизненно досрочно прекратил исполнение своих обязанностей.