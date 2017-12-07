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Западные СМИ увидели в решении МОК попытку США устроить Russiagate
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    Западные СМИ увидели в решении МОК попытку США устроить Russiagate

    15:08  7 Декабря 2017  /обновлено: 15:08  07 Декабря 2017
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    Западные СМИ указали на двойные стандарты при вынесении решения по Олимпиаде

    Монреаль, 7 декабря. Действия Международного олимпийского комитета (МОК) по отношению к российской олимпийской сборной представляют собой не что иное, как Russiagate, политически мотивированую операцию по очернению российских спортсменов, инспирированную Вашингтоном. 

    Такое мнение содержится в статье, опубликованной на сайте канадской исследовательской организации «Центр изучения глобализации». Она озаглавлена «Россия против США: Двойные стандарты в американском спорте. Получи-ка, Вашингтон».

    «Реакция МОК является частью Russiagate — это политическая предвзятая операция, исходящая от Вашингтона», — говорится в статье.   

    Автор материала отмечает, что ситуация вокруг запрета для российских спортсменов выступить на Олимпиаде в Пхенчане под национальным флагом является отличной демонстрацией двойных стандартов, так как общеизвестно, что политика отношения к допингу в ведущих спортивных лигах США — NFL, MLB and NBA (лиги американского футбола, бейсбола и баскетбола соответственно — прим. ФАН) —  весьма лояльна.

    «Происходящее является совершенно неприкрытой демонстрацией двойных стандартов», — указывается в статье.

    В подтверждение этого тезиса автор материала приводит статью 2014 года, где подробно рассматривается риторика взаимоотношений американской антидопинговой организации и союзов игроков, спонсоров, правообладателей рекламных прав и других сторон, вовлеченных в многомиллионный бизнес. 

    Отметим, термин Russiagate зачастую используется для описания скандала, связанного с обвинениями России в якобы связях президента США Дональда Трампа с Москвой, в том числе выдуманном участии российских хакеров в очернении соперника Трампа на выборах, Хилари Клинтон.  

    Термин отсылает к одному из самых масштабных политических скандалов в истории США — Уотергейтскому скандалу (Watergate scandal), закончившемуся отставкой президента Ричарда Никсона. Это единственный в истории США прецедент, когда избранный американский президент прижизненно досрочно прекратил исполнение своих обязанностей.   

     

    Автор: Федор Веснин
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    #россия #допинг #вашингтон #олимпиада #двойные стандарты #russiagate
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