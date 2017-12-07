«Нужно быть готовыми ко всему»: командир эскадрильи ВВС США оценил Су-57

Вашингтон, 7 декабря. Командир эскадрильи F-22 Raptor ВВС США полковник Джейсон Хиндс дал оценку российскому истребителю пятого поколения Су-57, отметив, что американские пилоты «должны быть готовы ко всему», пишет Business Insider.

На авиабазе в Лэнгли в Вирджинии был продемонстрирован самолет F-22 Raptor, по словам полковника ВВС США Джейсона Хиндса, несмотря на отличные технические характеристики американского истребителя, русский Су-57 «сидит у них на хвосте».

«Всегда хорошо, когда есть гонка»,— сказал Хиндс.— Если вас пытаются обогнать, значит, у вас впечатляющий самолет».

По оценке американских экспертов, российский Су-57 превосходит F-22 Raptor, однако перспективный многофункциональный истребитель все еще проходит испытания и ждет массового производства. Российские инженеры классифицируют Су-57 как самолет пятого поколения, но истребитель может быть модернизирован до шестого поколения.

По словам американца, пилот ВВС США должен быть готовым ко всему.

«Когда вы вступаете в бой, вас беспокоит противник, будь то самолет четвертого поколения или самолет пятого поколения— вы должны быть готовы ко всему»,— подчеркнул Хиндс.

Западные аналитики, рассматривающие отдельные характеристики Су-57, обратили внимание на его маневренность: специалисты уверены, что российский истребитель более маневренный, чем F-22.