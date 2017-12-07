Российский пилот рассказал о преимуществах Су-35 перед F-22

Москва, 7 декабря. Российский истребитель Су-35 имеет ряд уникальных преимуществ, благодаря которым у него нет конкурентов ни в России, ни за рубежом. В гипотетическом бою с американским F-22 отечественный истребитель одержит уверенную победу, считает заслуженный летчик-испытатель РФ Сергей Богдан.

По его словам, Су-35 способен распознать цель на земле, море и в воздухе за несколько сотен километров и может видеть одновременно до 30 мишеней, определяя, какие из них являются наиболее опасными.

Кроме того, как рассказал Богдан в интервью «АиФ», Су-35 оснащен сложнейшим комплексом обороны, который позволяет успешно противостоять ракетам противника, двигателем с управляемым вектором тяги, что делает полет более безопасным, и автопилотом, управляющим Су-35 в режиме боевого применения.

Богдан отметил, что даже при отключении автопилота у истребителя включается режим «псевдоприведения к горизонту», который позволяет избежать крена воздушного судна.

Летчик подытожил, что в настоящее время конкуренцию Су-35 составить сложно, а на вопрос журналиста о том, кто бы выиграл в бою между Су-35 и американским истребителем F-22, уверенно отдал предпочтение российскому самолету.

«F-22 я точно не отдам предпочтения. И не потому, что так люблю Су-35. Я видел пилотаж F-22 в режиме сверхманёвренности — наш Су-30 ещё 10 лет назад демонстрировал куда более продвинутую программу. А с тех пор мы ушли далеко вперёд», — сказал Богдан.

Напомним, ранее стало известно о планах США создать военные пулеметы по образцу российских.