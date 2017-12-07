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Санта-Клаус прибудет в Москву из Лапландии
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    Санта-Клаус прибудет в Москву из Лапландии

    10:20  7 Декабря 2017
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    Санта-Клаус прибудет в Москву из Лапландии

    Москва, 7 декабря. Финский Санта-Клаус из Лапландии будет находиться в Москве с 22 по 24 декабря. Как стало известно, коллега российского Деда Мороза станет гостем фестиваля «Путешествие в Рождество» второй год подряд.

    Пообщаться и сделать фото с Йоулупукки можно будет с 11 до 21 часа, а в выходные — с 10 до 22 часов — на Тверской площади, где расположится его временная резиденция. Кроме того, Санта будет участвовать в театральных постановках «Ангелы Рождества» и «Снежная мельница», которые будут проходить 22, 23 и 24 декабря в «Сказочном театре» на Тверской площади, сообщает газета «Вечерняя Москва».

    Напомним, что ранее в российскую столицу из своей резиденции в Великом Устюге прибыл главный Дед Мороз.

     

    Автор: Тимур Румянцев
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    #сантк-клаус
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