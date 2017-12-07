Донбасс: 18 населенных пунктов ДНР попали под обстрелы ВСУ

Донецк, 7 декабря. Районы 18 населенных пунктов Донецкой народной республики за минувшие сутки попали под обстрелы со стороны позиций украинской армии. По данным оперативного командования ДНР, ВСУ 46 раз нарушили режим прекращения огня.

Согласно приведенным данным, огонь по прифронтовым территориям республики велся из танков, минометов различного калибра, гранатометов и стрелкового оружия.

В результате обстрелов в Докучаевске были повреждены как минимум шесть домостроений по улицам Комсомольская, Гвардейская, Куйбышева, Центральная.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские силовики за минувшие сутки 10 раз нарушили режим тишины в Луганской народной республике.