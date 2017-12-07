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Бывшая участница «Дома-2» пропала без вести в Москве
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    Бывшая участница «Дома-2» пропала без вести в Москве

    9:42  7 Декабря 2017
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    Бывшая участница «Дома-2» пропала без вести в Москве

    Москва, 7 декабря. Друзья и близкие пытаются найти исчезнувшую в Москве бывшую участницу шоу «Дом-2» Марию Политову, которая ушла из дома в понедельник, не взяв мобильного телефона, и с тех пор не вернулась. Ее молодой человек Артем Шануров заявил в социальных сетях, что опасается «самого худшего».

    «Маша пропала 4 декабря. Телефон оставила дома. Прогнозы самые плохие. Полиция ищет, но вы сами все понимаете», — написал Шануров на своей странице Facebook.

    По словам ее молодого человека, девушка страдала от проблем с психикой, пребывала в депрессии и принимала антидепрессанты.

    «У Маши – биполярное расстройство с депрессивными моментами. Она пила антидепрессанты. Все таблетки из дома исчезли», — рассказал молодой человек.

    Единственное, что известно, сообщают «Дни.ру» — перед уходом Политова звонила его матери, и говорила, что собирается к ней, однако позже позвонила и сообщила, что не приедет. С тех пор ее местоположение неизвестно.

    Автор: Валентин Меликов
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