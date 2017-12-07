Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новороссия
Донбасс: 18 населенных пунктов ДНР попали под обстрелы ВСУ
Технологии
США планируют создать аналоги российских пулеметов
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    США планируют создать аналоги российских пулеметов

    9:30  7 Декабря 2017
    42

    США планируют создать аналоги российских пулеметов

    Москва, 7 декабря. В США планируют выпускать пулеметы, созданные по российскому образцу. Вашингтон считает, что это позволит ему составить конкуренцию РФ на рынке вооружений.

    О таких планах американских военных сообщило издание The National Interest, пишут «Народные Новости». По мнению автора материала Майкла Пека, военные операции на Ближнем Востоке свидетельствуют о востребованности российского оружия. Так, российским пулеметам отдавали предпочтение даже в группировках, союзных США. Причинами для такой симпатии стали простота в эксплуатации и низкая стоимость.

    Заметив это, американские военные решили создать такое же оружие, но свое. Более того, США рассчитывают, что, создав такой аналог, смогут составить конкуренцию России на мировом рынке. Командование американских сил спецопераций уже заказало производителю создать первые образцы по российским пулеметам ПКМ и НСВ. При этом с лицензией оружейникам предоставили разбираться самостоятельно: получить документы у российской стороны или раздобыть чертежи незаконно.  

    В Сети такую идею поддержали. Некоторые пользователи даже рассказали, что сами во время службы предпочитали российское оружие. Как оказалось, особой любовью у американцев пользуются АК-47 и пулемет «Корд».

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #сша #вооружение
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть