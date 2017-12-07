США планируют создать аналоги российских пулеметов

Москва, 7 декабря. В США планируют выпускать пулеметы, созданные по российскому образцу. Вашингтон считает, что это позволит ему составить конкуренцию РФ на рынке вооружений.

О таких планах американских военных сообщило издание The National Interest, пишут «Народные Новости». По мнению автора материала Майкла Пека, военные операции на Ближнем Востоке свидетельствуют о востребованности российского оружия. Так, российским пулеметам отдавали предпочтение даже в группировках, союзных США. Причинами для такой симпатии стали простота в эксплуатации и низкая стоимость.

Заметив это, американские военные решили создать такое же оружие, но свое. Более того, США рассчитывают, что, создав такой аналог, смогут составить конкуренцию России на мировом рынке. Командование американских сил спецопераций уже заказало производителю создать первые образцы по российским пулеметам ПКМ и НСВ. При этом с лицензией оружейникам предоставили разбираться самостоятельно: получить документы у российской стороны или раздобыть чертежи незаконно.

В Сети такую идею поддержали. Некоторые пользователи даже рассказали, что сами во время службы предпочитали российское оружие. Как оказалось, особой любовью у американцев пользуются АК-47 и пулемет «Корд».